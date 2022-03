Kijken: Ganni en Juicy Couture slaan handen ineen voor capsulecollectie

Deens modemerk Ganni en Juicy Couture, bekend van de velours joggingpakken, hebben de handen ineen geslagen. De twee presenteren een capsule collectie van 13 items, aldus een persbericht.

De collectie bevat de ‘meest verantwoord geproduceerde versie tot nu toe van het iconische Juicy Couture velours joggingpak’, aldus het persbericht. Naast het joggingpak bevat de capsule ook t-shirts, petten, jurken, tops en leggings. De items zijn gemaakt van gecertificeerd biologische en gerecyclede materialen, aldus het persbericht. Op de items zijn de logo’s van zowel Ganni als Juicy Couture te zien.

De collectie is vanaf 30 maart verkrijgbaar op de websites van Ganni en Juicy Couture en zal ook in Ganni-winkels wereldwijd te koop zijn. Prijzen van de items worden in het persbericht niet onthuld.

Ganni x Juicy Couture, beeld via Ganni

