Kijken: genderneutrale collectie van Levi's en Atelier Reservé

Levi's heeft de handen ineengeslagen met het in Amsterdamse gevestigde duo van Atelier Reservé. Atelier Reservé heeft voor het denimmerk een aantal Sherpa truckerjacks, hoodies en flanellen hemden gedeconstrueerd en geupcycled tot een unieke collectie genderneutrale kledingstukken, zo meldt Levi's in een persbericht.

Atelier Reservé creëert unieke items van oude voorraadstoffen, gebruikte materialen en van vintage (Levi's) kledingstukken. Het merk bestaat sinds 2016. De twee mannen achter het merk zijn beeldend kunstenaar Alljan Moehamad en designer Deyrinio Fraenk. Typerend voor Atelier Reservé zijn de sterke Japanse kenmerken en typografie die aan tattoeages doet denken.

De krachten bundelen met denimmerk noemt Moehamad in het persbericht een logische stap. "De kwaliteit van de stof en het design zorgen dat Levi’s®-stukken voor ons perfect zijn om mee te werken. Ze zijn duurzaam en ze verouderen op een natuurlijke manier, en dat is precies waar we zo van houden en naar zochten."

Ook Levi's is opgetogen over de samenwerking. "De traditionele regels voor winkelen en kleden op basis van gender worden op de proef gesteld, vooral door jongere consumenten. Meer en meer mensen winkelen volgens hun echte persoonlijke stijl en voorkeuren in plaats van wat vooraf is bepaald voor "haar" of "hem". We verkennen deze ruimte steeds meer en deze capsulecollectie met Atelier Reservé is een voorbeeld van hoe we traditioneel genderspecifieke items herdefiniëren tot iets nieuws door silhouetten, proporties en styling een nieuwe vorm te geven", stelt Anit Van Eynde, Vice President of Marketing Levi's North Europe, in het persbericht.

Levi’s® x Atelier Reservé 2021

Op de Levi's x Atelier Reservé kledingstukken zijn grafische elementen, zoals een parfumflesje of een stuk zeep met het opschrift Genderless te vinden. Daarover zegt Moehamad in het bericht: "De beauty industrie is het perfecte voorbeeld van een sector waarin de grenzen tussen gender vervagen. Een geurtje is niet per se mannelijk of vrouwelijk; het is alleen lange tijd zo aangeduid. Op dezelfde manier nodigen we mensen uit om hun eigen regels te bepalen over hoe sexy of aantrekkelijk eruit ziet."

De samenwerkingscollectie is vanaf 3 december te koop via de Levi's webshop, bij Zalando en Printemps Paris. Verkoopprijzen van de items variëren van 10 euro voor een hoodie, 110 voor een flanenellen hemd en 160 euro voor het Sherpa truckerjack. De maatrange gaat van S tot XL.

Het is overigens niet voor het eerst dat de twee samenwerken. Eerder dit jaar werd een capsulecollectie gemaakt voor Levi's 501 Day.

Beeld: Levi’s® x Atelier Reservé

Beeld: Levi’s® x Atelier Reservé

Beeld: Levi’s® x Atelier Reservé

Beeld: Levi’s® x Atelier Reservé

Beeld: Levi’s® x Atelier Reservé