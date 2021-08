Kijken: Giambattista Valli lanceert eerste bruidscollectie

Hoewel het modehuis Giambattista Valli al eerder bruidsjurken maakte voor diverse beroemdheden, lanceerde het merk nog nooit een bruidscollectie. Tot nu dan. Het modehuis lanceert namelijk de ‘Love’ collectie bestaande uit 17 looks, zo is te lezen in een persbericht.

Het gaat om een exclusieve capsule collectie. Hierin zijn zowel pakken, als korte jurken en avondjurken te vinden. Alle items hebben de kenmerkende ‘elegante nonchalance’ van het merk, aldus het persbericht. De collectie is made-to-order en is vanaf 9 september 2021 te bestellen.

Wie de capsule collectie, compleet met schoenen en clutches, wil zien, moet langs bij de exclusieve trunk shows die Giambattista Valli zal houden met een handjevol luxe retailers wereldwijd. Namen van retailers worden in het bericht nog niet genoemd.

Bekijk hieronder alvast de collectie.

Giambattista Valli, Love collectie. Via Giambattista Valli

