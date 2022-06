Kijken: Gucci presenteert collectie in samenwerking met Harry Styles

Een beetje Britse kleermakerij, een dosis romantiek, maar bovenal vrolijkheid: die facetten karakteriseren de collectie ontworpen door Alessandro Michele, creatief directeur bij Gucci, in samenwerking met goede vriend en popster Harry Styles. De twee ontwikkelden een mannencollectie die hun excentrieke visies op mode doet samensmelten. De collectie werd vanmiddag door Gucci aangekondigd in een persbericht.

De collectie heeft de naam Ha Ha Ha: een samenvoeging van de voorletters van Michele en Styles. Tegelijkertijd staat de uitdrukking voor de vreugdevolle vriendschap tussen de twee: niet zelden sluiten ze berichtjes naar elkaar met ‘hahaha’ of lachende emoji’s af, zo is in het persbericht te lezen.

De twee kennen elkaar al langer: Michele en Styles ontmoetten elkaar rond de tijd dat Styles zijn eerste solo-album presenteerde en Michele net creatief directeur bij Gucci was geworden. Styles droeg de afgelopen jaren meermaals ontwerpen van Michele op de rode loper. “Harry heeft een geweldig gevoel voor mode,” aldus Michele in het persbericht. “Hij combineert kleding op een originele manier ten opzichte van de geldende normen.”

Ook de collectie doet dat: deze is tegelijkertijd een dwarsdoorsnede van de geschiedenis van de Europese mannenmode, met naast klassieke pakken, hemden en spencers, spijkerjacks, bowlingshirts, capuchonjassen en geplooide kilts. Tegelijkertijd zijn de prints speels en uitbundig, met vrolijke motieven als kersen en schaapjes, en zijn er traditioneel vrouwelijke accessoires bij zoals een bewerking van de Bamboo-handtas.

Details over waar en wanneer de collectie te koop zal zijn, worden in het persbericht niet vermeld. FashionUnited heeft navraag gedaan bij Gucci, maar is nog in afwachting van een reactie.

Bekijk hier alvast de beelden:

Beeld: Gucci

