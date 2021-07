Kijken: H&M lanceert collectie geïnspireerd op Netflix’s serie Sex Education

H&M gaat een samenwerking aan met Netflix en lanceert een ‘back-to-campus’-collectie geïnspireerd op Netflix’s serie Sex Education, zo is te lezen op de website van de modegigant.

Voor deze exclusieve samenwerking heeft H&M een campagne gelanceerd die zich richt op herkenbare moment die verband houden met vrouwelijke empowerment, zelfliefde en transparantie door scenario’s uit eerdere seizoenen van de serie na te bootsen, zo staat geschreven. Met rode kledingstukken en het logo van de fictieve stad, Moordale, krijgt de collectie een retro-uiterlijk.

De collectie wordt voornamelijk beïnvloed door de hoofdpersonages in de serie die makkelijk te herkennen zijn aan de prints op sommige kledingstukken. De collectie is verkrijgbaar in de winkels en op de website van H&M vanaf 12 augustus 2021.

De 'Back-to-campus'-collectie geïnspireerd op Netflix's serie Sex Education. Credit: H&M

