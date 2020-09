Kijken: Lady Gaga draagt Iris van Herpen tijdens de VMA’s

De negen verschillende outfits die Lady Gaga maandag droeg tijdens de MTV Video Music Awards zullen nog tijden over de tong gaan: van de metersbrede, gifgroene baljurk van Christopher John Rogers en de glitterende catsuit met majestueuze verencape van Valentino Haute Couture tot de mantel van Candace Cuoco, die deed denken aan grote gevouwen metaalplaten. De meest poëtische outfit van de avond kwam uit de Lage Landen: Iris van Herpen maakte voor Gaga een creatie van satijn in alle kleuren van de regenboog, lasercut tot flinterdunne franjes.

Bij elke outfit droeg Gaga een bijpassend mondkapje. Er was er een met octopustentakels, en voor tijdens de performance van het nummer ‘Rain on Me’, een mondkapje waarop de lyrics van het nummer in neonletters voorbijflitsten. Bij de jurk van Van Herpen droeg Gaga een roze gezichtsmasker in de vorm van een insectenkop, waardoor ze wel iets van een exotische vlinder kreeg.

Gaga mocht tijdens de avond vijf awards in ontvangst nemen: voor artiest van het jaar, nummer van het jaar, beste cinematografie en beste samenwerking voor de track ‘Rain on Me’, en de nieuwe Tricon award, voor kunstenaars die uitblinken in minimaal drie verschillende disciplines. Tijdens haar laatste speech riep Gaga het publiek op ook mondkapjes te dragen, ‘als teken van respect’ ten tijde van corona.

De VMA’s was een van de eerste awardshows die in de Verenigde Staten werden uitgezonden sinds het uitbreken van de coronapandemie. Het programma was een combinatie tussen uitreikingen en shows op video, en live performances zonder publiek. Andere winnaars van de avond waren onder meer The Weeknd, Taylor Swift en Megan Thee Stallion.