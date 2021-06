Kijken: Luxe accessoirelabel Jimmy Choo lanceert eerste zwemcollectie

Luxe accessoirelabel Jimmy Choo lanceert zijn eerste zwemcollectie, dat meldt het label in een persbericht. De collectie is geïnspireerd op een kleurrijke en gedegradeerde zonsondergang en bevat items voor mannen en vrouwen.

De collectie bestaat uit bikini’s, badpakken, zwembroeken, teenslippers, canvasschoenen, tassen en accessoires, zoals een oversized strandlaken, zo staat in het persbericht. De badpakken hebben een gele en mintgroene kleur. De trianglebikini’s en bandeau zijn verkrijgbaar in dezelfde sorbetkleuren met een Jimmy Choo-monogramprint.

De collectie is verkrijgbaar via de website. De prijzen van de items liggen in het hoger segment en beginnen vanaf 195 euro.

Credit: Jimmy Choo

Credit: Jimmy Choo

Credit: Jimmy Choo