Kijken: Nederlandse ontwerper Max Zara Sterck showt in Milaan

De collecties van Max Zara Sterck waren al twee keer te zien op Amsterdam Fashion Week, maar deze keer koos ze de catwalk in Milaan. Op dinsdag 24 februari toonde ze haar nieuwste collectie op de officiële kalender van de Milanese modeweek.

De ontwerper staat bekend om de diagonale lijnen in haar ontwerpen. De FW26-collectie bevatte dan ook dit kenmerkende element dat zorgt voor een sculpturaal en naar eigen zeggen architectonisch karakter in de ontwerpen. Door middel van elastische banden en uitsparingen rondom de heup wordt de vrouwelijke vorm uitgelicht.

Sterck studeerde af aan ArtEZ waarna ze stage liep bij J.W. Anderson, La perla en Alexander McQueen. Ze debuteerde in augustus 2023 op Amsterdam Fashion Week met haar label.

Bekijk een selectie van de looks hieronder.

