Kijken: Profuomo heropent brandstore op de P.C. Hooftstraat

Het kledingmerk Profuomo heeft haar brandstore of de P.C. Hooftstraat gerenoveerd, dat meldt het merk in een persbericht. Het van oorsprong Nederlandse mannenmerk heeft een compleet nieuw concept, dat aansluit op hun brandstore in Den Haag. Het doel is om in zowel binnen- als buitenland te groeien middels een gecontroleerde distributiestrategie, zo meldt het bedrijf.

Het nieuwe concept van de winkel is een mix van heritage en hedendaags, met een interieur die gekenmerkt wordt door “een rustige, luxe en tijdloze uitstraling.” Daarnaast zijn er in de winkel digitale elementen verwerkt, zoals iPads waar klanten kledingstukken online mee kunnen bestellen.

Profuomo is onderdeel van het moederbedrijf Micro Fashion, dat in augustus een reorganisatie aankondigde waarbij 25 procent van de banen bij het bedrijf kwamen te vervallen. Profuomo wordt verkocht in 14 landen wereldwijd. In België wordt het bij 41 retailers verkocht, in Nederland bij ruim 200, waarvan vier eigen brandstores.