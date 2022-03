Kijken: Puma en Frans modehuis Ami slaan handen ineen

Frans modehuis Ami en sportmerk Puma zijn een samenwerking aangegaan. Het resultaat is een collectie 'waarin maatwerk en innovatief sportswear design naadloos met elkaar zijn verweven', aldus het persbericht.

De collectie bestaat uit klassieke Puma sneakersilhouetten en een aanbod van kleding zoals T-shirts, polo's, jassen, hoodies, shorts, bh's, schoudertassen en een bucket hat. Er is gekozen voor minimalistische branding, premium materialen en een mix van neutralen en 'gedurfde' kleuren, aldus het bericht. Het kenmerk van Ami, het Ami-hart en het Puma-logo zijn samengevoegd om een co-branded graphic te maken. Deze is te zien op alle items van de collecties.

De Puma x Ami-collectie is exclusief verkrijgbaar in Ami-winkels vanaf 16 maart en wereldwijd op 19 maart op puma.com, in Puma-winkels, op amiparis.com en bij onder andere bij retailers Sneaker District, Bruut en Baskèts. FashionUnited heeft navraag gedaan over de prijzen van de items en voegt dit toe zodra deze bekend zijn.

Puma x Ami, beeld via pr-bureau Kult & Ace