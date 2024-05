Kijken: Rosie Antwerp en O! Jewelry lanceren juwelencollectie Ro!sie

Een Antwerpse samenwerking: modelabel Rosie Antwerp en juwelenmerk O! Jewelry lanceert juwelencollectie Ro!sie. De collectie is ontstaan vanuit een hechte vriendschap, zo meldt een persbericht.

Rosie Antwerp is een jong modelabel opgericht door de zussen Marie en Ellen Martens. O! Jewelry is een juwelenmerk opgericht door Nathalie Coëme en Enver Gedik met tientallen jaren ervaring gevestigd in de Steenhouwersvest te Antwerpen. "We delen een passie voor creatieve mode en willen via deze samenwerking zoveel mogelijk mensen laten meegenieten van deze passie", aldus het persbericht.

De juwelencollectie is ontstaan vanuit een hechte vriendschap tussen de oprichters Rosie Antwerp en mede-eigenaar Dedik van O! Jewelry. “Na 25 jaar vriendschap is een professionele samenwerking dan ook de kers op de taart."

De juwelencollectie Ro!sie bestaat uit kettingen, ringen, oorbellen en pendanten. De ontwerpen, van een hond tot aan een ballerina-schoen, zijn een knipoog naar de merken hun liefde voor mode en de natuur. Prijzen variëren van 120 euro voor ‘Doop Earring Single’ en 430 euro voor ‘Honey Ring’. De collectie is beschikbaar online en in de winkel.

Zo ziet de juwelencollectie Ro!sie van Rosie Antwerp en O! Jewelry eruit

Rosie Antwerp en O! Jewelry kondigen samenwerking aan voor lancering van nieuwe juwelencollectie Ro!sie Credits: Rosie Antwerp en O! Jewelry

Necklace Dog Credits: Rosie Antwerp en O! Jewelry

Pendant Ballerina Credits: Rosie Antwerp en O! Jewelry

Hoop Earring Credits: Rosie Antwerp en O! Jewelry

Necklace Flower Credits: Rosie Antwerp en O! Jewelry

Ring Flower Credits: Rosie Antwerp en O! Jewelry

Pendant Face Credits: Rosie Antwerp en O! Jewelry

Necklace Honey Credits: Rosie Antwerp en O! Jewelry