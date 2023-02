Kijken: Skechers en mode-icoon Diane von Furstenberg lanceren collectie

Schoenenlabel Skechers slaat de handen ineen met mode-icoon Diane von Furstenberg, dat maakt Skechers bekend in een persbericht. De collectie, Skechers x DVF, is wereldwijd gelanceerd en bevat kenmerkende prints en felle kleuren die Von Furstenberg kenmerken.

Ieder item van de collectie is voorzien van een ‘lippenprint’ die de samenwerking met Von Furstenberg typeren, zo is te lezen. De schoenenlijn bestaat uit sneakers, hardloopschoenen en sandalen. De kledingcollectie bevat t-shirts, leggings, shorts en beha’s.

“Als vrouw die veel onderweg is en als gepassioneerde wandelaar ben ik erg blij met de samenwerking met Skechers, een leider in comfortinnovatie”, aldus Von Furstenberg in het persbericht. “Deze krachtige collectie is ontworpen voor diegenen die grenzen verleggen, de normen uitdagen en anderen inspireren.”

Diane von Furstenberg in de kledingcollectie. Beeld: Skechers

