Kijken: Uniqlo strikt Theory voor herenmode capsulecollectie

Uniqlo heeft het Amerikaanse luxemerk Theory gestrikt voor een samenwerkingscollectie, zo kondigt de Japanse retailer aan in een persbericht. Het gaat om herenkleding.

Uniqlo lanceert de collectie 10 augustus in 23 landen wereldwijd. In Europa is de capsulecollectie alleen via de webshop verkrijgbaar. Prijzen variëren van 29,90 euro voor een polo en shorts. Een pantalon kost 39,90 euro.

De kledingretailer werkt regelmatig samen. JW Anderson, Alexander Wang, Marimekko en Ines de la Fressange gingen Theory onder meer voor.

De Japanse retailer heeft ruim 2200 winkels in 25 markten wereldwijd. In Nederland opent Uniqlo dit najaar een tweede Nederlandse winkel aan de grote markt in Den Haag. De exacte openingsdatum is nog niet gecommuniceerd.