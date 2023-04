Kijken: Upcyclemerk Reconstruct maakt collectie met deadstock van ByBorre

Reconstruct Collective heeft een capsulecollectie gemaakt met deadstock van ByBorre, dat maakt het Amsterdamse ontwerpcollectief vandaag bekend in een persbericht. Beide merken hebben als doel producten te maken met zo min mogelijk restmateriaal.

ByBorre besloot eind vorig jaar helemaal te stoppen met het produceren van kleding om zich te focussen op de eigen textiellijn, ByBorre Textiles. Het merk produceert nu alleen stoffen voor andere merken. Het hebben van restmateriaal is daarom niet meer gebruikelijk voor het textiellabel. Maar het had nog deadstock van voorgaande kledingcollecties. Die steekt Reconstruct, bekend van het upcycylen en reconstrueren van kleding, nu in een nieuw jasje.

De collectie bestaat uit negen items, die in voor Reconstruct kenmerkende silhouetten zijn ontworpen: ze vallen rond het lichaam. Vooral de tinten paars, roze en rood komen terug. De collectie is exclusief te koop op een speciaal evenement van de Amsterdamse merken, waar de kleding wordt gepresenteerd.

ByBorre by RE, fotograaf: Sophia Mulder

