ByBorre stopt met eigen kledinglijn Editions

Vandaag is de officiële lancering van Edition11, de elfde kledingcollectie van textiel- en modelabel ByBorre. Dat zal ook de laatste kledingcollectie van het merk zijn, zo schrijft oprichter en hoofdontwerper Borre Akkersdijk in een persbericht. De focus van het bedrijf komt te liggen op de eigen textiellijn ByBorre Textiles en het ontwerpplatform ByBorre Create .

De missie van ByBorre is om ‘een hele generatie bewuste ontwerpers leren om minder, maar meer verantwoord textiel te maken voor de producten die we elke dag gebruiken’. Daarin moeten ByBorre Textiles en ByBorre Create, de openbare online designtool voor textiel ontwikkeld door Akkersdijk en zijn team, centraal komen te staan. “De opkomst van digitalisering en open-source-denken heeft hele industrieën van richting doen veranderen. Nu is het de beurt aan textiel,” stelt Akkersdijk.

Daarmee verdwijnt Editions naar de achtergrond. Maar het was ook nooit het doel van ByBorre om een groot modemerk te worden, legt Akkersdijk uit. “Editions was onze etalage voor de toekomst van de industrie, om te bewijzen dat het mogelijk is voor elk merk om de hele eigen toeleveringsketen en milieu-impact te controleren en tegelijkertijd producten te maken die esthetisch in lijn zijn met het merk.”

De eerste kledingcollectie van ByBorre verscheen in 2016. In de jaren daarna werden op semi-regelmatige basis nieuwe ‘Editions’ gepresenteerd, steeds met een andere insteek. Zo was er een collectie bij met lagen als thema, en een samenwerkingscollectie met de Nederlandse grafisch vormgever en tekenaar Dick Bruna.