Kijken: Vans lanceert eerste items voor nieuwe premium lijn OTW by Vans

Vans liet de modewereld in juni 2023 kennis maken met zijn nieuwe premium lijn OTW (Off The Wall) by Vans tijdens de Parijse mannenmodeweek. Nu is het moment gekomen waarop de eerste producten van de nieuwe lijn lanceren. Bekijk de eerste items onderaan dit artikel.

Voor OTW by Vans combineert het merk skateboarden, kunst en design met innovatieve producten en ervaringen, zo schrijft Vans in een persbericht.

Voor de lancering van de eerste items kiest Vans ervoor de signature skate-schoen te herdefiniëren. De ‘unieke Half Cab Reissue 33 Vibram’ is voorzien van een Vibram buitenzool en gevulkaniseerde onderkant. De schoen is verkrijgbaar in drie maten.

Om een complete look te maken, lanceert Vans de schoen in combinatie met de Patchwork Drill Chore jas en Patchwork Drill broek.

de Patchwork Drill Chore jas en de Patchwork Drill broek. Credits: OTW by Vans

De signature skate-schoen met gebreide look. Credits: OTW by Vans

Credits: OTW by Vans

De Half Cab Reissue 33 Vibram. Credits: OTW by Vans

De Half Cab Reissue 33 Vibram in het roze. Credits: OTW by Vans

De complete look. Credits: OTW by Vans

De complete look. Credits: OTW by Vans