Kijken: Viktor&Rolf geeft Assepoester-Barbie een make-over

Viktor&Rolf heeft samen met Barbie moederbedrijf Mattel Assepoester in een modern jasje gestoken. Tijdens Paris Fashion Week is op 21 januari in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs een limited edition collectorspop gepresenteerd, geïnspireerd op een geborduurde tule jurk uit de haute couture-collectie Fashion Statements van het Nederlandse modehuis.

De pop vertaalt de theatrale en surrealistische signatuur van Viktor&Rolf naar een verzamelobject en combineert couture-elementen met iconische Disney-referenties, waaronder glazen muiltjes en een mobiele telefoon die stilstaat op 23:59 uur. “We zijn altijd gefascineerd geweest door poppen. Als kinderen fungeerden ze voor ons als catwalkmodellen waarop we onze modefantasieën konden projecteren. Die dromerige verwondering heeft ons nooit helemaal verlaten”, aldus oprichters en creative directors Viktor Horsting en Rolf Snoeren in een persbericht.

De samenwerking wordt later dit jaar verder uitgediept in de documentaire Disney Princess: Create Your World – Mattel and Viktor&Rolf, die op 24 maart 2026 verschijnt op Hulu (Disney+). De Viktor&Rolf x Disney-pop is sinds 20 januari 2026 in pre-order verkrijgbaar voor 125 dollar en wordt in het voorjaar van 2026 officieel gelanceerd.

De Assepoester Barbie met een Viktor&Rolf ontwerp. Credits: Mattel