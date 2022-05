Kijken: virtueel Gucci-dorp opent op platform Roblox

Gucci heeft sinds afgelopen weekend een eigen digitaal dorp op gamingplatform Roblox, zo is in een persbericht van het modehuis te lezen. Gucci Town, zoals de online omgeving heet, moet een ontmoetingsplek worden voor Gucci-volgers wereldwijd.

Gucci Town heeft de vorm van een plein omringd door ruimtes waar verschillende activiteiten mogelijk zijn. Zo is er Mini Game Heights voor spelletjes, een Creative Corner waar bezoekers kunnen werken aan virtuele kunstwerken, een expositieruimte en natuurlijk een Gucci Shop, waar digitale Gucci-items worden verkocht.

“Gucci Town is een plek om meer te ontdekken over het modehuis, haar erfgoed en over de creatieve visie van Alessandro Michele, maar ook om je eigen individualiteit uit te drukken en contact te maken met gelijkgestemde individuen van over de hele wereld,” zo is op de website van Gucci te lezen.

Gucci Town is een vervolg op een aantal andere virtuele avonturen van Gucci. Het modehuis heeft al een online archief, bibliotheek en ontmoetingsplek met de naam Vault, en ook bestaat er al een digitale variant van Gucci Garden.

Gucci Town. Beeld: Gucci x Roblox, via This Is Outcast