Kijken: Wandler stapt definitief in ready-to-wear

Modemerk Wandler, oorspronkelijk begonnen met tassen, stapt definitief in ready-to-wear. Vorig jaar lanceerde het merk al een broekenlijn. De eerste volwaardige ready-to-wear collectie bevat 100 items, zo blijkt uit een persbericht.

Oprichter en creatief directeur van Wandler, Elza Wandler, legt in het persbericht uit dat ze zich liet inspireren door het schilderij ‘De geboorte van Venus’ van Botticelli. Ze wilde een ultieme muse creëren die van top tot teen gekleed was in Wandler. Alle items in de collectie zijn vernoemd naar muses uit de Griekse mythologie. De collectie focust zich op ‘dagelijkse en moderne stukken die moeiteloos gedragen kunnen worden’. De tassen van Wandler staan bekend om de ‘cleane’ en moderne uitstraling - een lijn die de ontwerper door wilde trekken naar ready-to-wear.

Prijzen van de collectie variëren van 240 euro voor tops tot 2.200 euro voor leren jassen. De collectie zal vanaf maart 2023 beschikbaar zijn.

Beeld via Wandler

Beeld via Wandler

Beeld via Wandler

Beeld via Wandler

Beeld via Wandler

Beeld via Wandler

Beeld via Wandler