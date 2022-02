Kijken: Ye en Demna lanceren Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

De eerste limited-edition releases van de samenwerking tussen rapper Ye, (de voormalige Kanye West) en Demna, de huidige creatief directeur bij Balenciaga, als onderdeel van hun creatieve partnerschap, Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, met kledingmerk Gap, zijn onthuld.

De eerste acht looks zetten Ye's "creatieve inspanningen voort," legt Gap uit in een verklaring, en zijn uitgebracht om samen te vallen met Ye's Donda 2 experience optreden in Miami.

De Yeezy Gap Engineered by Balenciaga collectie weerspiegelt "tijdloze silhouetten vertaald door de lens van Ye en Demna's visie van utilitair design". De looks bestaan uit een denim jack en jeans, een reeks T-shirts met logo en een hoodie. Alle stukken uit de collectie zijn een eerbetoon aan "Gap's tijdloze Amerikaanse iconen".

Beeld: Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

De stukken zijn uitgevoerd in een off-grijze afwerking en zijn voorzien van een abstract duif motief zichtbaar is, die een naamloze hoop voor de toekomst vertegenwoordigt.

De lancering van Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

De Dove hoodie, die een oversized pasvorm heeft en licht is bijgesneden, kost 240 pond (ongeveer 288 euro), terwijl de T-shirts, met korte mouwen, lange mouwen en bijgesneden 140 pond (ongeveer 168 euro) per stuk zijn, en de fitted unisex sweatpants kosten 180 pond (ongeveer 216 euro).

De denim stijlen, de 5 pocket jeans zijn 220 pond (ongeveer 264 euro), terwijl de bijpassende padding denim jas is 430 pond (ongeveer 515 euro). De verzendtijd voor de items bedraagt tussen de vier en zes weken.

Yeezy Gap Engineered by Balenciaga zal wereldwijd te koop zijn bij de webshop van Yeezygap en via e-tailer Farfetch.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Veerle Versteeg.