Kim Lenders: ‘De kansen liggen in bewustwording van koopgedrag’

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week is Kim Lenders, oprichtster en artistiek directeur van het vorig jaar opgerichte sieradenmerk Maqé, aan het woord.

Hoe ziet je werk er momenteel uit?

We hebben beiden [Lenders en zakenpartner Karjan Vloon, red.] kantoor aan huis, dus feitelijk is er door deze nieuwe situatie niet erg veel veranderd. Het enige wat even wennen is, zijn de pubers die nu thuis zitten en nogal wat aandacht vragen.

We worstelen vooral met de tijdlijn van deze crisis. We vinden de onzekerheid over wanneer we weer vrij mogen bewegen en hoe we sales-events moeten inplannen erg lastig in te schatten. Aan de andere kant zijn er ook enorm leuke nieuwe ideeën, designs en plannen ontstaan, dus dat geeft veel positieve energie.

Waar houd je je nu mee bezig en waarom?

We zijn heel erg druk bezig met het uitwerken van een aantal nieuwe creatieve ideeën om ons jonge merk iets breder in de markt te zetten. Stilzitten was geen optie. We lanceren binnenkort onder andere een nieuwe armbanden-lijn voor zowel vrouwen als mannen. We verwachten hiermee een groter publiek aan te spreken, wel met dezelfde waardes maar met een ander budget.

Wat is je blik op de nabije toekomst?

De uitdagingen zijn groot. Na jaren van overvloed, denken wij dat men nu iets bewuster gaat nadenken over een aankoop. Enerzijds omdat we op een pittige recessie afstevenen en anderzijds omdat er nu meer dan ooit aandacht is voor het effect dat ons consumptiegedrag heeft op onze omgeving. Voor Maqé is dit het uitgelezen moment om de nadruk te leggen op onze waarden: voor onze juwelen gebruiken we zoveel mogelijk gerecyclede edelmetalen en uitsluitend ethisch gemijnde stenen.

De kansen liggen volgens ons onder andere in de bewustwording van koopgedrag. Dichter bij huis, eerlijker en met meer aandacht voor de sporten die een productieproces achterlaat op onze omgeving. Dat zijn dingen waar we meer naar moeten kijken. Onze ethische, post cool-juwelen passen daar goed bij. De uitbreiding van onze collectie heeft nu prioriteit, omdat we daar dus nu meer tijd voor hebben.

Beeld: via Spice PR