Kinderkleding merk Moodstreet: Girls & Boys SS23 collectie

Moodstreet: “Een wereldse collectie voor een nieuwe zomer, maar dan dit keer dichter bij huis”

De inspiratie en ideeën voor dit nieuwe seizoen is Nederland. Met haar gekleurde bloemenvelden, prachtige natuur, stranden en kassen vol met fruit. En niet te vergeten de vele festivals waar Nederland bekend om staat!

Wat is er leuker dan dat alles weer kan!?

“De afgelopen 2 jaar zijn we ons zo bewust geworden van de schoonheid van ons eigen land, dat we dit graag in de thema’s wilden verwerken. Daarnaast gebeurt er ook weer veel; ieder weekend worden er volop feestjes en festivals ingehaald. “En vooral dat laatste past prima in ons straatje!” Aldus Chantal, Designer van Moodstreet.

De Girls & Boys collectie bestaat uit twee leveringen, één in februari en één in maart.

Moodstreet, SS23

Levering 1 laat het festival seizoen en de leuke feestjes van start gaan.

Verschillende Co-ords en vrolijke kleuren staan hier centraal. Er zijn bloemen in de artworks te zien en met de stoere ruit maak je hippe outfits. Lekker stoer dus, met een vleugje romantiek;). Voor de boys hebben we rustige tonen gebruikt in combinatie met vrolijke kleuren in de prints. Met dié hippe prints waan je je in een festy woestijn. Daarbij is het super makkelijk te combineren met elkaar.

Moodstreet, SS23

Met de tweede levering gaan we de natuur in. Naar de bossen en stranden, genieten van het mooie weer.

Voor de Girls zijn leuke aardbeien artworks te vinden in zacht frisse- en vrolijke kleuren in verschillende zomerse outfits.

De boys hebben surf inspired artworks en frisse kleuren. Helemaal ready voor een mooie, chille zomer.

De collectie bestaat uit een goede mix tussen mooie luxe geweven stoffen en comfortabele summer sweats en jerseys. Het fijne katoen is gemaakt van CmiA, daarmee steunen we het Cotton Made in Africa initiatief dat zich inzet voor mens en milieu. Kijk voor meer informatie op: https://cottonmadeinafrica.org/