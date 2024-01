Kinderkleding trends: Een zintuigelijke, maar pragmatische benadering voor FW24/25

Voor FW24/25 duiken we voor kindermode in een zintuiglijke wereld waar de kracht van waarneming wordt gezien, gehoord, geroken, gevoeld en geproefd. Het begrip ‘neurodiversiteit’ evolueert en ontwerpers van kinderkleding verkennen de toekomst van inclusief en aanpasbaar ontwerp. Ervaringen zoals de sensatie van een materiaal op de huid van een kind en de psychologie achter kleuren maken nu integraal deel uit van het ontwerpproces. Nu de samenleving het mentale en fysieke welzijn van kinderen benadert met een nieuw en veelzijdig bewustzijn, zal de kinderkledingwereld zich buigen over de vraag hoe je bewust en doelgericht kunt ontwerpen. De leidende thema's voor FW 24/25 zijn verbonden door de doelstelling om optimale ervaringen voor alle kinderen te garanderen door middel van design.

OVER Nicole Yee, directeur kinderkleding bij Fashion Snoops , belicht FW24 kinderkledingtrends in de aanloop naar het nieuwe inkoopseizoen.

Cocoon: Neurodivers ontwerp

Elk aspect van de kleding, accessoires en het interieur van Cocoon is overwogen; van hoe het materiaal aanvoelt op de huid tot de emoties die het kleurenpalet oproept. Deze groeiende categorie stimuleert mindfulness, zelfzorg en gezonde manieren voor kinderen om hun emoties te uiten. Een gevoel van geborgenheid en kalmte staat centraal, want zachte materialen zoals knuffelfleece en gewatteerd dons worden gecombineerd met een lossere pasvorm, wat zorgt voor ultiem comfort voor kinderen met neurodivergentie. Met de groeiende verwachting van consumenten voor multifunctionele kleding, laat Cocoon een neutraal kleurenpalet zien met items die gemakkelijk in laagjes te dragen zijn voor een seizoensloze, kerncollectie die ook genderinclusief is. Als aanvulling op de kleding hult Cocoon schoeisel de voet in behaaglijke materialen met aanpasbare silhouetten die gemakkelijk te dragen zijn. ‘Zen-sational’ accessoires verkennen de groeiende fidget- of stressverlichtingstrend met items die kinderen gemakkelijk kunnen dragen voor therapeutische verlichting.

Erupt: Extreem opgedofd

Nuditos kds F23 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met een aanpak die overal klaar voor is, voedt Erupt de behoefte aan eindeloze transformatie in aanpasbare kleding die bescherming biedt tegen onzekere mogelijkheden, of het nu gaat om SPF-beschermde kleding of regenbestendige afwerkingen. Geïnspireerd door onkenbare klimaten en intimiderende terreinen, is de kleding prestatiegericht met een aanpasbaar ontwerp op de voorgrond. Onverwachte kleurstellingen, patronen en graphics geven een nieuwe camouflage weer, verbeeld door onontdekte terreinen. Details en materialen zijn doelgericht en bootsen zowel aardse als buitenaardse omgevingen na. Afritsbare mouwen en capuchons, verwijderbare lagen, met één hand verstelbaar trekkoord en nog veel meer zorgen ervoor dat kinderen zich gemakkelijker en zonder seizoenen kunnen kleden. Zacht fleece en een voering van schapenvacht geven de kleding zowel comfort als warmte. Felle kleuren contrasteren met donker, door afgronden geïnspireerd zwart en grijs op actieve en outdoor-geïnspireerde silhouetten. Accessoires en schoeisel bieden optimale functionaliteit en praktisch gemak, terwijl levendige kleurencombinaties doen denken aan het adembenemende kleurenpalet van de natuur.

Vignet: Rooskleurige mijmering

Esther FW23 Credits: Pitti Immagine Bimbo

In Vignette leggen we een perfect moment in de tijd vast. Een nostalgisch aanrakingspunt van vervaagde realiteit, maar rijk in de emoties die het oproept en de zintuigen die het activeert. Dit hercontextualiseren van het verleden resulteert in een traditie-parodie, waarbij klassieke silhouetten worden geïnjecteerd met leuke details, waardoor een vaak humoristische draai wordt gegeven aan nieuwe maar tijdloze stukken. Onverwachte proporties en pasvormen van klassieke stijlen gaan samen met brutale, op het erfgoed geïnspireerde details en onconventioneel kleurgebruik. Het opnieuw uitvinden van oud en nieuw inspireert tot een teruggewonnen ambacht waarbij de kunst van het upcyclen zowel praktisch als inspirerend is. Restjes denim en patchwork creëren een melange van gemengde materialen die dienen als een tastbare kaart naar het verleden. Terwijl we verschillende tijdperken doorkruisen, ontdekken en omarmen we ook een co-existentie van culturen die een medley van nieuwe betekenis en introspectieve context definiëren voor een jonge generatie.