Kinderlabel AO76 verspreidt positiviteit

3e generatie treedt toe tot familiebedrijf

“We create long-lasting kidswear for a kind, happy and healthy planet”. Deze woorden staan te lezen op de sprankelende website van het Belgische kinderlabel AO76. Met de aanstelling van (klein)zoon Gaspard Poelman in de directie - alweer de 3e generatie - waait er een frisse wind door het familiebedrijf. Wat onveranderd is gebleven: positiviteit is waar het om draait bij AO76.

American Outfitters

In 1976 richtte Etienne Vandemoortele American Outfitters op. Als distributeur haalde hij Amerikaanse labels als Fruit of the Loom naar Europa. Niet lang daarna introduceerde hij zijn eigen American style collecties. In 1990 stapten dochters Nathalie, Patricia en Caroline in de zaak. Zij maakten van American Outfitters een dames-, heren- en kinderkledingmerk met internationale allure. In 2017 werd de naam in AO76 veranderd en kwam de focus volledig op de kidscollectie te liggen.

Uniek

Anno 2021 ligt de bedrijfsvoering in handen van Patricia Vandemoortele en haar zoon Gaspard. “Mijn zussen zijn een andere weg ingeslagen”, vertelt de ontwerpster die op dit moment bezig is aan haar zestigste (!) collectie voor AO76. De kleding van AO76 sluit perfect aan bij buitenspeel-kinderen die zich graag uniek kleden, aldus Patricia. “AO76 heeft echt een heel eigen signatuur. We zijn uniek in onze stoffen, kleurgebruik, grafische prints en afwerkingen. Wij kopen bijvoorbeeld geen stoffen in. Onze kleding wordt gemaakt van stoffen die we zelf ontwerpen en die uitblinken in zachtheid, kwaliteit en comfort.”

Creative mind

De komst van Gaspard in het bedrijf is een logische stap. “Als kleine jongen was ik al in het bedrijf te vinden. Ik was model, werkte mee aan de designs, heb in winkels gestaan en heb zelfs winkels verbouwd. Op mijn zestiende wist ik zeker: ik wil het bedrijf in! Omdat ik alle ins en outs van de modewereld al kende, ben ik architectuur gaan studeren. Daarna heb ik een marketing & business studie gedaan, met een master in handelswetenschappen. Toen was ik klaar om me volledig op mijn taak als creative mind bij AO76 te richten. Dat is nu anderhalf jaar geleden.”

BeKindCrew

De ‘creative mind’ van Gaspard heeft al heel wat originele concepten bedacht. Neem het concept ‘BeKindCrew’. “We willen kinderen aanmoedigen iets vriendelijks voor een ander of de planeet te doen”, legt hij uit. “Zoals de hond van de buurman uitlaten of een brief aan je oma schrijven, dat soort kleine dingen. We roepen de kinderen op een foto van hun ‘BeKindAct’ op te sturen. Die plaatsen we op onze website en in ruil worden ze toegelaten tot de BeKindCrew. We hopen zo een positieve beweging op gang te brengen.”

BeKindDay

Inmiddels is de eerste BeKindDay achter de rug, met meer dan honderd kinderen. Gaspard: “Het was geweldig om die kinderen een toffe dag te bezorgen. Aan het eind van de dag leek het alsof de kinderen elkaar al jaren kenden. Zo gaaf. De volgende keer - we willen twee BeKindDays per jaar organiseren - gaan we iets goeds doen voor de samenleving. Een beach clean-up of open keuken… we bruisen van de ideeën. Als het aan ons ligt zal de vriendelijkheid zich zo over België, Nederland en de rest van de wereld verspreiden.”

