Kindermerk Noah & Sisi: “We zijn klein begonnen, maar hebben grote ambities”

Noah & Sisi is gespecialiseerd in accessoires voor kinderen, te herkennen aan de zachte materialen en smaakvolle kleuren. Van haarbandjes voor meisjes tot bijpassende vlinderdasjes voor jongens. Zo kunnen broer en zus hun strikjes op elkaar afstemmen. Na een vliegende start van de webshop is ondernemer Karima El Moussaoui klaar om de wholesale activiteiten verder uit te breiden in Europa.

Noah & Sisi is in 2019 opgericht door Karima El Moussaoui. Omdat haar kinderen de inspiratie vormden voor het starten van de webshop, vernoemde ze die naar hen: Noah (Nouh) en Sisi (Asiyah). “Toen mijn dochtertje Asiyah werd geboren, had ze nog niet zo veel haar. Ik was op zoek naar mooie, fijne haarspeldjes en zachte haarbandjes die je vanaf de geboorte kan gebruiken”, vertelt ze. Dat bleek echter nog lastig te vinden, want de meeste haaraccessoires waren óf te groot, of hadden hele felle kleuren. Zo kwam ik op het idee om die zelf te gaan aanbieden.” Comfortabele haaraccessoires, geschikt voor de allerkleinsten. Toen ze het idee aan haar destijds driejarige zoontje Nouh vertelde, zei hij: “Ja maar mama, ik wil ook strikjes!” Daarop breidde ze collectie uit met bijpassende vlinderstrikjes voor jongens.

Klein begonnen

Net als veel ondernemers is El Moussaoui klein begonnen. Helemaal in het begin paste de gehele collectie nog in een grote plastic opbergdoos, vertelt ze lachend. “Toen ik mijn ondernemingsplan schreef was het mijn doel om binnen vijf jaar wholesale te gaan doen. Maar dat gebeurde veel eerder dan ik had verwacht! Al heel snel werd ik via mijn online platform benaderd door retailers die enthousiast waren en mijn producten wilden verkopen. Als startende ondernemer werd ik dus gelijk voor de leeuwen gegooid.” Het bedrijf is sneller gegroeid dan ze ooit had durven dromen. Inmiddels is ze daarom op zoek naar een nieuwe kantoorruimte en in gesprek met agenten om de versnelling te kunnen bijbenen.

Groeiambities

Op dit moment heeft Noah & Sisi een bescheiden aantal verkooppunten in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. De ambitie is om dat distributienetwerk uit te breiden naar heel Europa. “Frankrijk is voor ons een hele goede markt, daar willen we graag verder groeien”, aldus El Moussaoui. “Maar in de toekomst wil ik mij ook graag richten op Scandinavië, Engeland en Italië. We liggen voornamelijk in lifestyle- en conceptstores gericht op baby’s en kinderen. Vaak worden deze winkels, net als Noah & Sisi, gerund door moeders die een gat in de markt zagen. In deze winkels zie ik vaak dezelfde merken terug, zoals Little Dutch en Cóndor. Dat zijn merken die qua kleurenpalet en kwaliteitsniveau goed passen bij onze producten.”

Feestelijke partycollectie

Noah & Sisi heeft een grote vaste collectie die wordt aangevuld met kleinere seizoenscollecties. Dit maakt het mogelijk om kort op de bal te spelen. “We werken niet op de klassieke manier. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar klanten, te kijken waar vraag naar is. Daar spelen we vervolgens op in”, legt El Moussaoui uit. Speciaal voor de feestdagen lanceerde Noah & Sisi dit najaar de Sparkle-collectie. ‘Less is more’ is het credo van het merk. Vanuit dat idee zijn een aantal klassiekers uit de vaste collectie in een glitterjasje gestoken. Zachte en diepe kleuren voeren de boventoon in deze partycollectie, zoals goud, roségoud en bordeaux. Voor jongens zijn er vier extra kleuren bijgekomen, waaronder vanille en scharlakenrood.

Millenial moeders

Met Noah & Sisi richt El Moussaoui zich op ‘millenial mama’s’ die actief zijn op sociale media en waarde hechten aan kwalitatief hoogwaardige producten. “Moeders die het leuk vinden om hun dochter of zoon mooi aan te kleden en echt op zoek zijn naar kleinere merken die je niet in grote winkels tegenkomt. We krijgen veel schattige foto’s van klanten toegestuurd waarop te zien is hoe hun kinderen onze producten dragen. Elke maandag delen we zo’n klantenfoto op Instagram als eervolle vermelding. Dat maakt de moeders natuurlijk reuze trots – en zelf vind ik het ook een feest om al die foto’s terug te zien.” En haar eigen kinderen? “Asiyah is inmiddels twee jaar en draagt heel veel strikjes. Mijn zoontje is nu vijf en fan van vlinderdasjes. Hij noemt Noah & Sisi altijd ‘mijn winkeltje’. Ja, zij zijn nog steeds mijn kleine ambassadeurs!”

Kijk voor meer informatie op www.noahsisi.com