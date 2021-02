Kindermodegroep Jolo lanceert nieuw babymerk The New Chapter

De Jolo Fashion Group presenteert een nieuw babymerk: The New Chapter. De kindermodegroep presenteert het merk als een duurzaam baby-peutermerk voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Elke collectie is een ‘chapter’, zo deelt de modegroep met FashionUnited. “The New Chapter verzamelt unieke verhalen van inspirerende ouders en vertaalt deze naar handgeschilderde prints. Iedere print is uniek in haar soort en staat symbool voor het typerende verhaal van een gezin.” Elke collectie vertelt één specifiek verhaal.

“We miste iets op de markt. Iets met kleur en prints, iets duurzaams, iets toegankelijks en iets met een verhaal, en dat allemaal in één merk,” zo vertelt brandmanager Joelle Voesenek aan FashionUnited.

De collecties hebben een rode draad in de vorm van ‘verfijnde kleuren, een Nordic touch, de kleding van biologisch katoen’ en de meeste items zijn bedoeld voor zowel jongens als meiden. De prijzen liggen tussen de 16,95 euro voor een T-shirt en 34,95 voor een jurk. “We vinden het erg belangrijk dat de sustainable collectie van The New Chapter toegankelijk is voor een grote groep,” aldus Voesenek over de prijsrange van het merk.