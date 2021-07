Kindermodemerk Name It komt met eigen woonaccessoirelijn

Aankomend najaar lanceert kindermodemerk Name It een eigen lijn met woonaccessoires. Dat is te lezen in een persbericht van Bestseller, het Nederlandse moederbedrijf van Name It. De lijn biedt producten voor kinder- en babykamers, zoals beddengoed, handdoeken, slingers, speendoekjes en manden.

De items zijn uitgevoerd in ‘simpele Scandinavische dessins volledig gericht op de laatste trends’, zo staat in het persbericht. De meeste producten hebben zachte kleuren en zijn bedrukt met onder meer luchtballonnen en bloemen.

Name It ontwerpt kleding voor baby’s, kinderen en tieners. Het is onderdeel van Bestseller, waar onder meer de merken Vero Moda, Selected, Vila, Jack & Jones en Pieces onder vallen. Naast Name It voert Bestseller ook nog enkele andere kindermerken, waaronder Lil Atelier, dat ook een eigen home-lijn heeft.

Beeld: Name It

