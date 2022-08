Kindermodemerk NONO over de waarde van kleding: ‘Over elk knoopje is nagedacht’

Wat is de waarde van een kledingstuk? Hoe bepaal je die, en wat zien we om ons heen in het straatbeeld? Zijn we het besef van waarde verloren? Het zijn belangrijke vragen die kindermodemerk NONO niet uit de weg gaat. Al 28 jaar slaagt het merk erin om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden in een steeds veranderende wereld. Maar altijd met dezelfde missie: kinderen inspireren om hun eigen stijl en persoonlijkheid te ontwikkelen.

“Voor mijn gevoel zitten we in een overgangsfase”, zegt Karlijn Kragting, designer bij NONO. “Fast fashion is op zijn retour. We zien steeds meer een hang naar duurzame en verantwoorde productie. Wij willen graag een gids zijn voor jonge meisjes. Een merk dat de identiteit van kinderen kan ondersteunen.”

Verrassende elementen

Eigenzinnig en creatief, dat kenmerkt de signatuur van NONO. “Met onze collectie bieden we onze doelgroep een breed kader waar binnen ze kunnen experimenteren”, vertelt Kragting. “De collecties hebben altijd een speels karakter. Denk aan reversible jassen, rokjes met een hoge band die je ook als jurkje kan dragen en T-shirts die aan twee kanten draagbaar zijn – met voor én achter een andere print, bijvoorbeeld.” Die speelsheid heeft ook een duurzaam aspect: het geeft meer mogelijkheden met één kledingstuk, waardoor je er minder snel op uitgekeken raakt. Jonge meiden kunnen hun eigen twist geven aan de kleding,

Elk detail is relevant

Elke collectie van NONO is ontworpen vanuit een verhaal, met veel oog voor detail en afwerking. En iedereen uit het team voegt waarde toe. “Over elk stiksel, elk knoopje, is nagedacht. Iets waar je als consument niet altijd bij stilstaat als je het eindproduct in de winkel ziet hangen”, zegt Kragting. “Net zo min als bij het feit dat al onze artikelen eerst uitvoerig worden getest en gewassen. Pas als we zeker weten dat de stof goed scoort op kleurechtheid en niet gaat pillen, nemen we het kledingstuk in productie. Ja, we hechten veel waarde aan kwaliteit en vinden het belangrijk dat onze producten lang mooi blijven.”

Repareer mij!

Van oudsher staat Nono erom bekend kwalitatief hoogwaardige producten op de markt te brengen. Kledingstukken die lang en vaak ‘meerdere rondes’ meegaan én de moeite waard zijn om te repareren. Kragting: “We hebben zelf een repair kit ontwikkeld. Daarin zit onder meer een centimeter, een badge en een sleutelhanger. Hiermee hopen we het repareren van kleding op een leuke manier te stimuleren. Het is goed om kinderen hierover na te laten denken. Val je een gat in je broek? Dan is dat makkelijk te maken door er een toffe badge op te naaien. Dat staat nog cool ook. En een losgeraakte knoop is zo weer vastgenaaid.”

Duurzaam en draagbaar

Zelf kleding maken is Kragting met de paplepel ingegoten. Ze komt uit een gezin met vier kinderen en haar moeder maakte alle kinderkleding zelf – van jurken tot complete skipakken. “Ik ging vaak met haar mee naar de lapjesmarkt in Utrecht om stoffen uit te zoeken. Dan zochten we mooie voorbeelden en maakte zij dat na.” Repairing, re-thinking, recycling – voor de designer zijn het sleutelbegrippen. “Gerecycled polyester vormt een belangrijk aandeel in de collectie van NONO. Dit gebruiken we onder andere voor onze jurken, rokken en jassen. Zo varen we mee op de recyclegolf en die koers willen we vasthouden.”

Juist nu alles in de wereld steeds sneller gaat, blijft NONO inzetten op vakmanschap, creativiteit en kwaliteit. “Aan elke collectie schaven we net zo lang tot het helemaal goed en naar ons zin is”, besluit Kragting. “Daarbij houden we ook rekening met de input die we krijgen vanuit de markt. Zo proberen we relevant te blijven voor onze doelgroep. Elk seizoen opnieuw.”