King Louie en Loop.a Life lanceren circulaire knitwear-collectie

Nederlands merk King Louie en Loop.a Life slaan de handen ineen en lanceren een circulair geproduceerde knitwear-collectie. Dat maakt Loop.a Life bekend in een persbericht.

De collectie is gemaakt van gerecyclede garens van lokale, afgedankte kleding, zo staat in het persbericht. De knitwear-collectie bestaat uit twee modellen en is verkrijgbaar in drie kleuren: blauw, groen en rood. “De inspiratie van King Louie is veelal afkomstig van vintage en daarom is ervoor gekozen om deze collectie uit te voeren in een herkenbare en iconische ajour knit”, schrijft Loop.a Life. De collectie is vanaf augustus dit jaar verkrijgbaar voor winkeliers.

Jeroen Dijkema, commercieel directeur bij King Louie, in het persbericht: “Duurzaamheid is voor King Louie een continue proces en belangrijk focuspunt. Wij zoeken altijd naar manieren en oplossingen om duurzamer en eerlijker te produceren. Zo is inmiddels meer dan 70 procent van de totale collectie al gemaakt van meer duurzame grondstoffen. Ik ben er dan ook erg trots op dat wij samen met Loop.a Life een innovatieve, circulaire collectie hebben ontwikkeld en hiermee een nieuwe impuls geven aan een duurzamere mode-industrie.”