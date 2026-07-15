King Louie omarmt 'la vita è bella' in kleurrijke SS27-collectie

In een merkenlandschap dat vaak wordt gedomineerd door ingetogen, neutrale tinten, kiest King Louie bewust voor kleur, karakter en een herkenbare eigen signatuur. Met de SS27-collectie onderstreept het merk die positie opnieuw: uitgesproken, toegankelijk en altijd makkelijk te dragen. Prints blijven daarbij een vast en belangrijk onderdeel van de collectie, van grafische retro-dessins tot speelse bloemen- en geometrische patronen.

De collectie draait om la vita è bella: het genieten van kleine, zomerse momenten. De ontspannen sfeer van de Italiaanse kust vertaalt zich naar een garderobe die net zo makkelijk draagt als combineert, van een wandeling langs zee tot een dag in de stad.

De kracht zit in balans. Zachte pasteltinten zoals roze, geel, mint en lila vormen de basis, terwijl levendige prints en speelse dessins voor energie en herkenbaarheid zorgen. Mediterrane blauwtinten en diepe berry reds brengen contrast aan. Zo ontstaan gelaagde looks die intuïtief kloppen: moeiteloos, veelzijdig en vol persoonlijkheid.

King Louie ging in gesprek met FashionUnited over de gedachte achter de SS27-collectie: "Onze collectie moet intuïtief aanvoelen. Je pakt iets uit de kast, combineert het, en het klopt meteen."

Credits: King Louie

Textuur, kleur en veelzijdigheid

Materiaal en afwerking versterken het gevoel van comfort en vrijheid dat door de collectie loopt. Luchtige weefsels, zachte jersey's en rijke knit-structuren zorgen samen voor een garderobe die prettig draagt en eenvoudig te combineren is.

Denim blijft een belangrijke pijler, met vertrouwde kwaliteiten naast nieuwe, zachtere blends en frisse kleurafwerkingen. Knitwear voegt textuur, gelaagdheid en speelsheid toe met lichte garens, subtiele structuren en herkenbare strepen. Jassen en lichte outerwear brengen extra karakter met statement silhouetten die draagbaar blijven in het dagelijks gebruik.

Credits: King Louie

Silhouetten & styling

Ook de silhouetten spelen een grote rol in de veelzijdigheid van de collectie. Co-ord sets vormen een sterk element, van blouse en shorts combinaties tot culottesets en broderie ensembles. Jurken en jumpsuits vullen het aanbod aan, met vloeiende, vrouwelijke vormen, open-back details en lichte, luchtige kwaliteiten voor warm weer.

Het resultaat is een collectie waarin kleur, materiaal en vorm samenkomen in een veelzijdig geheel dat moeiteloos meebeweegt van early spring tot high summer.

Credits: King Louie

Een uitgesproken aanvulling in een neutrale markt

Juist door het kleurgebruik en de herkenbare signatuur onderscheidt King Louie zich binnen een vaak ingetogen retailbeeld: “Het merk brengt energie en visuele impact, zonder in te leveren op draagbaarheid en combineerbaarheid,” aldus King Louie.

Binnen een retailomgeving zorgt King Louie voor visuele aanwezigheid, een consistente productmix en balans tussen statement pieces en dagelijkse items. Het merk combineert eenvoudig met zowel minimalistische als casual labels, tegelijkertijd staat de collectie ook krachtig op zichzelf.

Credits: King Louie

Ontworpen voor het hele seizoen

De SS27-collectie loopt vloeiend van de eerste lentedagen naar de piek van de zomer. Het kleurenpalet, van frisse witten en zachte pastels tot warme zandtonen en rijke blauwtinten, ondersteunt dat gevoel van continuïteit.

Met SS27 bouwt King Louie voort op zijn vertrouwde vintage DNA, terwijl het merk blijft vernieuwen in kleur, materiaal en styling: een eigentijdse ode aan de schoonheid van het alledaagse.

Credits: King Louie