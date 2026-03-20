King Louie zet grote stap richting circulaire mode met collectie van textielafval

Jaarlijks raakt 99 procent van al het textielafval wereldwijd verloren doordat het wordt vernietigd, gedumpt of ongebruikt blijft. King Louie wil deze trend doorbreken en bijdragen aan een circulaire mode-industrie. Met trots introduceert het merk een nieuwe collectie die textielafval omzet in stijlvolle ontwerpen — een stap richting meer creëren met minder middelen.

Een nieuwe stap richting circulariteit

De impact van de mode-industrie op het milieu vraagt om structurele verandering. King Louie werkt al langer aan initiatieven rond circulariteit, reparatie en verhuur en breidt deze inspanningen nu uit met de inzet van innovatieve, afvalreducerende materialen.

Met de SS26-collectie zet het merk een belangrijke stap. Na twee jaar onderzoek, audits en het vinden van de juiste partner introduceert King Louie voor het eerst CIRCULOSE®: een hoogwaardig materiaal dat wordt gemaakt door katoen uit versleten kleding en productieafval te recyclen. Zo verandert textielafval in een nieuwe grondstof, in een volledig gesloten kringloop.

“We zijn trots om CIRCULOSE® te introduceren in onze SS26-collectie. Deze stukken zien er niet alleen geweldig uit en voelen goed aan, ze dragen ook bij aan de mode van de toekomst.” Jeroen Dijkema, Managing Director, King Louie

SS26. Credits: King Louie

Wat is CIRCULOSE®?

CIRCULOSE® is een next-gen materiaal op basis van textiel-naar-textielrecycling. Door bestaande vezels te hergebruiken, wordt de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen sterk verminderd — een cruciale stap richting een circulair modesysteem. King Louie sluit zich hiermee aan bij de groeiende beweging die inzet op materialen van de volgende generatie.

Comfort zonder compromissen

De nieuwe collectie biedt comfortabele, veelzijdige items waarin stijl en circulariteit samenkomen. Transparantie over herkomst en materiaalkeuzes staat centraal. Omdat volledig gerecycled garen momenteel nog niet sterk genoeg is, combineert King Louie CIRCULOSE® met zorgvuldig geselecteerde vezels die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het merk.

Ambities voor de toekomst

King Louie werkt toe naar volledige circulariteit. Het doel: kleding produceren die volledig uit textielafval bestaat, zonder toevoeging van nieuwe grondstoffen. In 2030 moet 25 procent van de totale collectie circulair zijn. De introductie van CIRCULOSE® vormt een belangrijke stap op weg naar dit doel.