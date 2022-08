Kingpins gaat samenwerking aan met PVH voor MSP-initiatief

De Europese tak van modegroep PVH is een samenwerking aangegaan met denimbeurs Kingpins, zo blijkt uit een persbericht. PVH Europa is namelijk een sponsor geworden voor Kingpins' Most Sustainable Product (MSP) initiatief.

In de praktijk betekent het dat PVH aan de slag gaat met de geselecteerde stoffen uit het initiatief. Kingpins selecteert nieuwe duurzame innovaties, ontwikkelingen en werkwijzen onder de exposanten van de beurs. Kingpins publiceert ook een lijst van de ontwikkeling van de MSP, als een hulpbron voor merken en ontwerpers die op zoek zijn naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.

PVH gaat aan de slag met stoffen en ontwikkelingen die door Kingpins worden geselecteerd. De modegroep maakt vervolgens een collectie van kledingstukken waar de innovaties in terug te zien zijn. Deze kledingstukken worden gemaakt in het atelier in Amsterdam, aldus het persbericht. De items zullen vervolgens getoond worden tijdens de denimbeurzen van Kingpins in Amsterdam en New York.

Kingpins is een denimbeurs waar leveranciers uit de denimindustrie hun nieuwste producten tonen. Van denimstoffen tot afwerkingen zijn onderdeel van de beurs. Kingpins lanceerde in 2004 en wordt twee keer per jaar opgezet in New York en Amsterdam en heeft daarnaast jaarlijkse shows in Hong Kong en China.