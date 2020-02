Kingpins Transformers brengt event voor studenten naar Amsterdam

Transformers:ED, het evenement speciaal voor studenten door Kingpins Transformers, komt naar Amsterdam. Na een eerste editie in Groot-Brittannië beleeft het evenement nu de tweede editie op 24 april in Amsterdam, zo meldt de organisatie in een persbericht.

De conferentie, gericht op mode studenten, wil jongeren voorbereiden op de toekomst van de denim industrie. Het evenement zoomt bijvoorbeeld in op sociale, milieu en economische uitdagingen waar de industrie op dit moment voor staat.

”We hebben onze eerste ED conferentie in oktober 2019 gehouden op de Ravensbourne University in Londen en de reactie was overweldigend,” aldus Andrew Olah, oprichter van Kingpins Transformers en Kingpins, in het bericht. “ Meer dan 300 studenten van 30 universiteiten en mode programma’s uit Europa waren aanwezig en hebben een spoedcursus ontvangen over de staat van de denim supply chain. Ons doel is om studenten voor te bereiden op hun entree in de industrie met een duidelijk begrip van de kansen en uitdagingen binnen de jeans industrie.”

Voor de editie op 24 april in Amsterdam werkt Kingpins Transformers samen met House of Denim, HTNK en Denim History.