Kings of Indigo en Labfresh slaan handen ineen

Denimmerk Kings of Indigo en innovator Labfresh hebben de handen ineen geslagen. De twee hebben samen denimproducten ontwikkeld die vuil- en geurafstotend zijn, zo blijkt op de website van Labfresh.

Het gaat om limited edition items. Kings of Indigo en Labfresh willen het belang tonen van minder wassen en minder kopen. Het denim overhemd en jack uit de samenwerking zijn dan ook bedoeld om levenslang mee te gaan. De items zijn gemaakt van biologisch katoen, hebben een relaxte fit, de labels zijn van gerecycled polyester en de Corozo knopen zijn gemaakt van noten van de Tagua-boom, zo is te lezen. Het overhemd kost 99 euro en de denimjas 119 euro.

Innovator Labfresh veroverde eerder al de markt met de vuil- en geurafstotende overhemden. De video waarbij rode wijn over een wit overhemd wordt gegoten, zonder deze te bevlekken ging de hele wereld over. Het merk heeft eerder dit jaar een winkel geopend in Amsterdam.