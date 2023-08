Kings Of Indigo introduceert: Spring Summer 2024 Collectie

Na een bewogen half jaar presenteert Kings Of Indigo met trots hun nieuwe collectie voor Spring Summer 2024 met een breed scala aan linnen stijlen.

De collectie is een mix van seizoensgebonden stijlen en Kings Of Indigo Classics; de Royal Core Collectie (NOOS) die nooit verveelt. Enkele hoogtepunten uit de collectie:

Nieuwe jeans fits

Maak kennis met JOAN & ADELIO. JOAN is een trendy low waist baggy jeans voor vrouwen. ADELIO is een five pocket jeans met loose fit. De ADELIO is er ook in short, voor warme zomerdagen en -nachten.

Credits: Kings of Indigo

De perfecte denim shirts

De evergreen ENDA POCKET is op veler verzoek beschikbaar in een mix van katoen en tencel voor optimaal draagcomfort. Voor vrouwen introduceren ze SAIKA, een denim overhemd met drop shoulder, een losse pasvorm en in dezelfde soepele stof.

Natuurlijk linnen

Dit seizoen biedt Kings Of Indigo een breed kleurenpalet van stijlen gemaakt van 100% linnen: Four Leaf Clover, Bungee Cord, Dark Blue, Optical White en Ruby Wine. De collectie bevat verschillende sets om te mixen en matchen.

Credits: Kings of Indigo

Royal Core - de NOOS collectie die nooit verveelt

Clean jeans: 100% organic – CO2 neutraal - geen giftige stoffen. We hebben onze Royal Core klassieke jeanscollectie vernieuwd met 29 bestsellers. Van loose tot skinny en van tapered tot flared. Met 13 fits voor dames en 7 fits voor heren biedt Kings Of Indigo de perfecte pasvorm voor (bijna) iedereen.

Credits: Kings of Indigo

Denim pants, palazzo en culotte

Dit seizoen is de populaire en comfortabele Martin met elastische tailleband verkrijgbaar in een verrassende denimstof. Voor dames worden twee nieuwe pasvormen geïntroduceerd. ELSA is een nieuwe losvallende palazzo met hoge taille. LILIBET is een wijde, A-lijn culotte met een hoge taille en is verkrijgbaar in twee wassingen

Flowy TENCEL™ Lyocell stijlen in Four Leaf Clover

Van een nieuwe losvallende palazzo met hoge taille tot een vrouwelijke power jumpsuit en een zomerjurk die je van zonsopgang tot zonsondergang kunt dragen. De 100% LENZING™ TENCEL™ Lyocell-stof wordt gekenmerkt door een prachtige subtiele, zijdeachtige glans en is gemaakt van houtsnippers uit duurzaam beheerde bossen in een gesloten kringloopsysteem met niet-giftige oplosmiddelen en hernieuwbare energie. De stof is niet alleen duurzaam, maar voelt ook zacht en huidvriendelijk aan.

Frisse singlets & tees

Deze collectie omvat ook een collectie singlets en tees in 5 kleuren: off white, aluminum, slate rose, mistletoe en peacoat.

Credits: Kings of Indigo