Kings of Indigo is voortaan volledig veganistisch

Kledingstukken van denimlabel Kings of Indigo zijn voortaan volledig veganistisch. Dat meldt het label maandag in een persbericht. “De denims zijn nu allemaal vegan doordat de leren patches zijn vervangen door gerecycled PET of jacron,” zo luidt het bericht.

Kings of Indigo heeft alle accessoires gemaakt van leer “teruggetrokken uit de webshops”. Daarnaast kijkt het merk, opgericht door Tony Tonnaer, naar manieren om zijn producten op een diervriendelijke wijze te produceren. Hiermee streeft het label ernaar om een PETA-certificering te ontvangen, blijkt uit het bericht.

Kings of Indigo kondigt tevens de lancering van de denim-capsulecollectie Re-Gen aan, welke is gemaakt zonder gebruik van nieuw katoen. Deze collectie is ontwikkeld in samenwerking met Candiani en Lenzing, en bestaat uit items die zijn gemaakt van 50 procent gerecycled katoen en 50 procent lyocell. “Aangezien er voor de productie van de kleding geen nieuw katoen hoeft te worden verbouwd, kan het water-, chemicaliën- en grondverbruik drastisch worden teruggedrongen,” aldus Kings of Indigo. Het label stelt dat het met deze combinatie van materialen 2.565 liter water per spijkerbroek bespaart en 65 procent minder chemicaliën verbruikt.

Beeld: Kings of Indigo