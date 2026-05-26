Kings Of Indigo lanceert T-shirt met Berlijnse kunstenaar Martin Bünger

De Nederlandse denimpionier Kings Of Indigo en de Berlijnse kunstenaar Martin Bünger lanceren op 25 mei 2026 een gezamenlijk limited edition T-shirt dat erfgoed, liefde voor detail en een duurzaam waardesysteem verenigt.

Over de kunstenaar

De schilderkunst van Martin Bünger balanceert tussen intuïtie en bewuste keuzes, tussen vrije gebaren en compositorische helderheid. In de serie DOLCE VITA combineert hij echte en denkbeeldige droomplekken tot treffende beelden. Met enkele symbolische elementen, woordfragmenten en de terugkerende kreeft als knipogend motief, roepen zijn werken eerder een sfeer op dan dat ze een plek afbeelden. Hierbij verbindt hij persoonlijke herinneringen met collectieve ideeën.

Beeld: Kings Of Indigo

“Kings Of Indigo en mijn werk delen een levensgevoel: lichtheid, bewuste momenten en schoonheid in detail.” Martin Bünger

Het MANSA T-shirt, een stijl uit de huidige Lente/Zomer 2026-collectie van Kings Of Indigo, is gemaakt van honderd procent biologisch katoen. Het is GOTS-gecertificeerd en vertegenwoordigt de merkfilosofie van Kings Of Indigo, die gebaseerd is op duurzame waarden en voortdurende innovatie.

Beeld: Kings Of Indigo

Kunstenaar Martin Bünger vervolgt: “De samenwerking met Kings Of Indigo brengt me naar Amsterdam, de oorsprong van het merk. Het werk combineert visuele fragmenten van de stad met de denimcultuur en een speelse benadering van duurzaamheid – subtiel en met een knipoog. Centraal staat niet het motief, maar het levensgevoel: een spanningsveld tussen lichtheid en inhoud, tussen intuïtie en bewustzijn. Zo wordt het T-shirt meer dan een object; het wordt een drager van sfeer, herinnering en houding.”

Het Kings Of Indigo x Martin Bünger T-shirt is verkrijgbaar op de website van Kings Of Indigo.

