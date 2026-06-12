Kings Of Indigo: Lente/Zomer 2027-collectie
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Met de Lente/Zomer 2027-collectie slaat de Nederlandse denimpionier Kings Of Indigo een nieuw hoofdstuk in. Het seizoen markeert een moment van reflectie en een nieuw begin. Centraal staat de relatie tussen verleden en heden: klassiek denimvakmanschap ontmoet moderne proporties, nieuwe silhouetten en een eigentijdse interpretatie van uniseks kleding.
Geïnspireerd door Japans vakmanschap en de iconografie van Americana, keert het merk terug naar hoogwaardige denimkwaliteiten en authentieke wassingen. Tegelijkertijd is de collectie uitgebreid met dynamischere pasvormen, nieuwe volumes en een reeks innovatieve uniseks pasvormen die de veranderende hedendaagse draaggewoonten weerspiegelen.
Volumineuze vormen, royale draperieën en verfijnde plooiconstructies bepalen het beeld. Ballonbroeken, verkorte jacks met een boxy silhouet en zorgvuldig geplaatste plissédetails creëren nieuwe proporties en geven de looks beweging en lichtheid. Lichte dry-denim kwaliteiten en nieuwe katoen-linnenmixen combineren de robuustheid van klassieke jeansstoffen met de elegantie van op maat gemaakte silhouetten en fijne plooielementen.
Wijde en aansluitende uniseks silhouetten bieden diverse stylingmogelijkheden en nodigen uit tot een individuele interpretatie van denim – ver voorbij de klassieke jeans. Een van de sleutelstukken van het seizoen is de nieuwe uniseks pasvorm ‘Jadis’. De ballonbroek met een middelhoge taille krijgt zijn kenmerkende volume door een driedelige beenconstructie, die de textuur en het karakter van de denim effectief benadrukt. Vooral de nieuwe raw jacquard-denim geeft het model een innovatieve uitstraling en gevoel.
Ook details krijgen meer aandacht. Plooien, coupenaden en uitgewerkte constructies zorgen voor bewegingsvrijheid en benadrukken de natuurlijke vorm van het lichaam. Modellen zoals ‘Inanna’ met zijn op een kraag geïnspireerde tailledetails, of ‘Zuzu’ met opvallende plooipartijen, zijn representatief voor de combinatie van speelsheid en elegantie die de collectie kenmerkt.
Naast de nieuwe lichte dry denim, breiden katoen-linnenmixen, pure linnenkwaliteiten en de voortdurend ontwikkelde Natural Stretch-technologie het assortiment uit. Deze laatste zorgt voor hoog draagcomfort en bewegingsvrijheid zonder het gebruik van elastaan. Naast de klassieke denimtinten, voegt de collectie frisse accenten toe in krachtig rood voor jerseystijlen en levendige groentinten binnen de linnenlijn. In het denimsegment zorgen ongebleekte, ruwe katoenlooks en warme overdye-wassingen voor nieuwe perspectieven buiten de traditionele indigo.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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