Kings Of Indigo SS26: ‘Shaped by Water’

Voor Lente/Zomer 2026 keert Kings Of Indigo terug naar het element dat zijn geest altijd heeft gedefinieerd: water. Met ‘Shaped by Water’ trekt het merk een parallel tussen zijn naamgever, de karper die met stille vastberadenheid tegen de stroom in zwemt, en zijn eigen reis in denim. De collectie rust op de overtuiging dat veerkracht niet gaat over weerstand, maar over stroming: weten wanneer je door moet zetten en wanneer je met de stroom mee moet bewegen.

SS26 voelt zowel geaard als in beweging. Het verfijnt de visie op bewuste mode door middel van gedurfde silhouetten, vloeiende pasvormen en natuurlijke materialen. Erfgoed blijft de basis, maar niets staat stil. In plaats daarvan worden vertrouwde codes herzien met een lichtere toets en een scherper doel voor ogen.

Lijnen van nalatenschap, vrijheid in vorm

Het Undyed Scribble Suit vangt deze dialoog tussen verleden en toekomst. Het is bewerkt vanuit de archieven en bevat dertien handgetekende 'scribble'-prints die de evolutie van het merk schetsen. Geplaatst op een ongeverfde basis, springen de graphics eruit met ingetogen helderheid. De keuze om verf achterwege te laten is meer dan esthetisch; het versterkt de toewijding aan het verminderen van de impact, terwijl creativiteit vrij spel krijgt. Hier bewegen duurzaamheid en zelfexpressie zich in dezelfde stroom.

Undyed Scribble Suit. Credits: Kings of Indigo

Credits: Kings of Indigo

Beweging is echter de ware hoofdrolspeler van het seizoen. Silhouetten zijn los, gedrapeerd en verstelbaar, gevormd door strikceinturen, knopen en een natuurlijk gevoel van flow. De kledingstukken reageren op de drager in plaats van de vorm te dicteren: royale jeans met karakter, zachte tailoring die met het lichaam meebeweegt, stukken die uitnodigen tot vrijheid in plaats van structuur op te leggen. Het unisex aanbod versterkt dit idee van aanpasbaarheid. Pakken, de VASILI jumpsuit en denimstijlen waaronder MALKIEL, SABIUM en NOAH doen conventionele grenzen vervagen en stellen een garderobe voor die zich verzet tegen starre definities.

Blauw heroverwogen

Indigo blijft de hartslag van het merk, maar SS26 verbeeldt opnieuw wat blauw kan zijn. Denim verschijnt in rif-achtige vervagingen en elektrisch heldere tinten, rijk van toon maar bewust verlaagd in milieu-impact. Naast deze expressieve wassingen introduceren ongeverfd linnen, warme bruintinten en gebrande hennakleuren een rustiger ritme. Het samenspel tussen water en aarde creëert een palet dat elementair, tactiel en rustig zelfverzekerd aanvoelt.

Credits: Kings of Indigo

Credits: Kings of Indigo

Regeneratie als richting

Op stofniveau gaat de vooruitgang door. Kings Of Indigo introduceert 100 procent Natural Stretch Denim, volledig recyclebaar en vrij van elastaan, wat comfort biedt zonder concessies te doen aan de circulaire ambitie. Nog belangrijker is dat SS26 de komst markeert van regeneratief katoen, verkregen via landbouwpraktijken die de bodemgezondheid herstellen, gemeenschappen ondersteunen en actief koolstof opvangen. Het signaleert een verschuiving van "minder slecht" doen naar actief goed doen. Met ‘Shaped by Water’ bekrachtigt Kings Of Indigo zijn gestage koers: geduldig, doelgericht en altijd tegen de stroom in bewegend.