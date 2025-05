Kipling Footwear maakt comeback in zomer 2026

Na een jaar afwezigheid keert het iconische merk Kipling terug in de schoenenwereld. Voor zomer 2026 lanceert Kipling, nu onder de vleugels van de nieuwe licentiehouder Shoesme International BV, een frisse, inspirerende zomercollectie. Deze collectie combineert vernieuwende ontwerpen met de vertrouwde, iconische modellen waar Kipling om bekend staat.

Michiel Slaats, CEO en eigenaar van Shoesme International BV, zegt:

“We zijn ontzettend trots om Kipling Footwear terug op de markt te mogen brengen. Kipling is een sterk merk met een trouwe klantenbasis. Naast de vertrouwde klassiekers introduceren we een vernieuwde uitstraling die perfect past bij de geest van het merk. De afgelopen maanden hebben we intensief samengewerkt met 'Kipling - VF Corporation' om deze nieuwe strategie te ontwikkelen, volledig in lijn met de filosofie van Kipling: 'Live Light.'

De zomercollectie 2026 van Kipling Footwear is vanaf 1 juli 2025 beschikbaar voor bestelling.