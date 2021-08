Kipling introduceert geupcyclede tassencollectie gemaakt van eigen reststoffen

Ook Kipling stapt op de upcycle-trein. Het tassenmerk uit Antwerpen, bekend om functionele, lichtgewicht tassen in frisse kleuren, komt met een eerste collectie gemaakt van reststoffen uit de eigen productieketen, zo meldt het in een persbericht.

De collectie, getiteld K.Limited, is onderdeel van de missie van Kipling om ‘meer verantwoorde beslissingen te maken die een lichter effect hebben op de planeet’. De collectie bestaat uit meerdere items, waaronder een rugzak, totebag, heuptas en een hoesje voor pasjes, waarin grote en kleine stukken resttextiel zijn verwerkt. Elke tas is uitgevoerd in verschillende kleurvlakken en voorzien van een zwart label.

Het is niet voor het eerst dat Kipling voor nieuwe items gebruik maakt van bestaande materialen. Het bedrijf lanceerde in januari een collectie van gerecyclede PET-flessen, in samenwerking met Coca Cola, en in april een shopper gemaakt van oude luchtballonnen. Het is wel voor het eerst dat het bedrijf met de eigen reststroom werkt en met dat materiaal een hele collectie ontwikkelt.

De K.Limited-collectie wordt op 19 augustus gelanceerd. De items zijn in gelimiteerde oplagen verkrijgbaar. Prijzen variëren van 35 euro voor de totebag tot 59 euro voor de rugzak, vergelijkbaar met de reguliere prijzen van Kipling.