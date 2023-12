Kirsten is brand ambassador van Victoria’s Secret op Schiphol: “Ik mocht zelfs naar New York!”

Kirsten Vermeeren is brand ambassador van Victoria’s Secret en werkt in een Lagardère-winkel op Schiphol. Hier voelt ze zich als een vis in het water. “Werken op Schiphol is het leukste dat er is”, vertelt ze enthousiast. “Er hangt zo’n ongedwongen sfeer en het is zo dynamisch. Er komen klanten van allerlei nationaliteiten, met allerlei verschillende verhalen. Ik verveel me nooit! Eerlijk gezegd kan ik me geen leukere baan wensen.”

Als kind wilde Kirsten al in een winkel werken. En dat heeft ze vanaf haar zestiende ook gedaan. Kirsten: “Het leukste vind ik om klanten van A tot Z te kunnen helpen, om ze dat extra stukje service te geven. Ik heb jarenlang in een schoenenwinkel gewerkt, daarna in een high end lingeriezaak op Schiphol. Toen ik kinderen kreeg, koos ik ervoor om thuis te blijven. Maar wel altijd met het idee om ooit weer op Schiphol te gaan werken.” Twee jaar geleden was het zover, Kirstens kinderen waren inmiddels zestien en twaalf en Kirsten kwam een leuke vacature tegen van Lagardère. “Verkoopster in een multi brand store in Lounge 1 op Schiphol. Dat is het winkelgebied achter de douane. Ik heb een ontzettend leuk gesprek gehad en het voelde van beide kanten meteen goed. Eerst werkte ik in het fashion gedeelte van de winkel, wat ik superleuk vond. Maar er was ook een corner van Victoria’s Secret en dat trok me ook heel erg…”

Brand ambassador

Het lot was Kirsten goed gezind: al na een half jaar kwam de vacature van brand ambassador in de Victoria’s Secret corner vrij. Kirsten is hier verantwoordelijk voor alle facetten rondom de shop-in-shop. “Als brand ambassador vertegenwoordig je echt het merk”, legt Kirsten uit. “Vier keer per jaar - ieder seizoen - vernieuw ik de floor sets. Hierbij sta ik in nauw contact met de district manager en het hoofdkantoor in Amerika. Victoria’s Secret wil namelijk dat alle winkels dezelfde look & feel uitstralen. Ze willen eenheid creëren zodat klanten overal ter wereld meteen het vertrouwde Victoria’s Secret gevoel hebben. Natuurlijk kan ik er wel een beetje mijn eigen touch aan geven, want ik weet wat in onze winkel wel en niet werkt.” Dat Kirsten als brand ambassador ook verantwoordelijk is voor de visual merchandising, vindt ze superleuk. “Ik kan in deze baan echt mijn creativiteit kwijt. Er is geregeld overleg en ze luisteren echt naar mijn mening. Dan vragen ze bijvoorbeeld wat goed loopt, wat beter kan en of ik nog wat mis in de collectie. Die wisselwerking vind ik fantastisch, vooral omdat ze ook echt iets doen met die feedback. Het is zelfs zo dat ‘mijn’ winkel op Schiphol als richtlijn dient voor de andere Victoria’s Secret winkels in Europa. Als er bijvoorbeeld nieuwe producten worden geïntroduceerd, gebeurt dat vaak eerst bij ons. Daarna wordt het pas in de rest van Europa uitgerold.”

Kirsten Vermeeren. Credits: Lagardère Travel Retail

Circle of Excellence

Een leuke anekdote is die keer dat Kirsten door haar manager werd verrast met de mededeling dat ze was genomineerd voor de ‘Circle Of Excellence’ van Victoria’s Secret. Kirsten, enthousiast: “Ik werkte pas een half jaar als brand ambassador, dus ik had het totáál niet zien aankomen. Wát een verrassing en wat was het gaaf. In april 2021 mocht ik naar New York, waar veertig genomineerden uit de hele wereld - ik was de enige uit Nederland - vijf dagen lang werden ondergedompeld in de wereld van Victoria’s Secret. Denk aan slapen in een mooi hotel, heerlijk eten, leerzame presentaties en workshops, gezellige uitstapjes en meer. Met als klap op de vuurpijl de uitreiking van de awards, echt op z’n Amerikaans: gekleed in gala in een zaal in het Chrysler Building en een avondvullend programma. Alle genomineerden mochten één voor één naar het podium komen om de award in ontvangst te nemen. Super bijzonder om mee te maken.”

Warm bad

Kirsten vertelt dat ze bij Lagardère in een warm bad terecht is gekomen. “Vanaf de eerste dag voelde het al goed, alsof ik er al jaren werkte. Dat gevoel wordt alleen maar sterker. Lagardère is één grote warme familie. Dat blijkt uit allerlei dingen. Een complimentje, een klein gebaar, de mogelijkheden om door te groeien, om cursussen te volgen, er worden leuke activiteiten georganiseerd… Dat geeft zoveel energie. Dus ja, ik ben echt heel blij. Tegen toekomstige collega’s zou ik willen zeggen: ben je positief, heb je passie en hou je van een bruisende omgeving? Kom bij Lagardère werken. We ontvangen je met open armen.”