KL-THE LABEL: Stijlvolle bohemian kleding van hoge kwaliteit

Al sinds 2005 is Katherina Loretta bekend om haar prachtige shawls, en nu heeft ze haar assortiment uitgebreid met KL-THE LABEL: een kledinglijn die staat voor vrouwelijke mode van topkwaliteit met een bohemian touch. KL-THE LABEL biedt een veelzijdige collectie, variërend van elegante pakken en verfijnde blouses tot opvallende gilets met unieke ontwerpen, allemaal gecreëerd in het eigen atelier. De jurken zijn voorzien van eigentijdse prints en stijlen, en kunnen perfect gecombineerd worden met de bijpassende shawls. Het beste van alles is dat deze prachtige kledingstukken verrassend betaalbaar zijn.

De filosofie van KL-THE LABEL is erop gericht vrouwen een complete look te bieden, waarbij ze streven naar de juiste balans tussen individualiteit, comfort en KL's unieke stijl met tijdloze statement pieces voor de zelfverzekerde vrouwen. De creaties hebben een perfecte pasvorm en zijn ontworpen om hun doelgroep te vergezellen tijdens hun levensavontuur.

Credits: KL - THE LABEL, SS24, eigendom van het merk.

Samenwerking

Bij KL-THE LABEL zit positiviteit in het DNA, wat duidelijk zichtbaar is in de ontwerpen. KL-THE LABEL heeft kledingstukken gemaakt waar je van zult houden en die je telkens opnieuw zult dragen. Ze hechten veel waarde aan zorgvuldig geselecteerde natuurlijke stoffen en garens, wat resulteert in een hoogwaardige kwaliteit. KL-THE LABEL is trots dat hun collectie wordt vervaardigd in Europa door vakmensen waarmee we al jarenlang samenwerken. Bij KL-THE LABEL hechten ze dan ook veel waarde aan samenwerking. Ze geloven dat een goede samenwerking met producenten, agenten/importeurs, retailers en uiteindelijk de klanten essentieel is voor hun groei. Om deze groei te faciliteren, hebben ze de afgelopen jaren aanzienlijke stappen gezet in de professionalisering van het bedrijf, waarbij een ERP-systeem speciaal voor de modebranche onmisbaar is gebleken. De retailers, momenteel verspreid over ongeveer 500 winkels wereldwijd, kunnen rechtstreeks bestellen via hun B2B-platform.

Credits: KL - THE LABEL, SS24, eigendom van het merk.

Toekomstbeeld

Daarnaast zijn ze ook toegewijd aan het verduurzamen van hun bedrijf. De ambitie van KL-THE LABEL is om de komende seizoenen meer duurzame collecties te ontwikkelen en hun bedrijfsprocessen aan te scherpen op het gebied van transport, verpakkingen en voorraadbeheer. Ze streven naar slow-fashion voor hun kledingcollecties, met NOOS-collecties en shawls die nooit in de uitverkoop gaan. Binnen vijf jaar streven ze ernaar om 70% van hun kledingcollectie te laten produceren met stoffen en garens die vriendelijk zijn voor mens en milieu. Momenteel wordt de collectie nog één keer per seizoen uitgebracht, maar ze zullen overstappen naar twee keer per seizoen om nog beter in te spelen op de trends van het moment. Voor de winter 2024 collectie hebben ze zelfs een exclusieve knitwear-collectie toegevoegd.

Credits: KL - THE LABEL, SS24, eigendom van het merk.

Dus, of je nu op zoek bent naar de perfecte outfit voor een bijzondere gelegenheid of naar stijlvolle accessoires om je look compleet te maken, bij KL-THE LABEL ben je aan het juiste adres. Ontdek de vrouwelijke bohemian fashion en laat je inspireren door de tijdloze elegantie en kwaliteit die ze hebben te bieden.