Sluit je aan bij de beweging: Ontdek SNIPES als werkgever

Street culture, wereldwijde groei en een sterke teamgeest: SNIPES is een beweging. Dit is waarom het de moeite waard is om er deel van uit te maken.

Van Duitsland naar de wereld

Van één winkel in Essen in 1998 tot meer dan 800 locaties in Europa en de Verenigde Staten vandaag de dag, is SNIPES uitgegroeid tot een streetwear-macht, maar altijd met de roots in hiphop, actiesporten en de community. Het doel? Een wereldwijd icoon van street culture worden.

SNIPES als werkgever

Als werkplek functioneert SNIPES op energie, individualiteit en ambitie. Of het nu in de detailhandel, logistiek of op het hoofdkantoor is, elk teamlid maakt deel uit van een dynamische omgeving die aanvoelt als familie. Het is deze internationale teamgeest die de groei van het bedrijf stimuleert en elke winkel en elk kantoor de kenmerkende uitstraling geeft. Evenementen met artiesten zoals French Montana, streetwear-samenwerkingen en muzikale momenten brengen het merk tot leven, niet alleen voor klanten, maar ook voor werknemers.

SNIPES neemt de ondersteuning van het team serieus. De voordelen gaan verder dan de gebruikelijke: ontwikkelingsmogelijkheden, bonussen en aanzienlijke kortingen (zelfs voor vrienden en familie). Regelmatige trainingen en loopbaangroei maken deel uit van de ervaring en teamevenementen houden de boel spannend. Of het nu op de werkvloer of achter de schermen is, de inbreng van elk individu is van belang.

Degenen die gepassioneerd zijn over street culture, willen groeien in een internationaal bedrijf dat furore maakt en klaar zijn om hun energie te brengen in een snelle, mensgerichte omgeving, vinden in SNIPES wellicht de volgende stap.