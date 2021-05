Klaar voor de start: PAL Sporting Goods maakt klassieke American sportswear voor de hele familie

Penny Jane Ros-Rahimzadeh, voormalig franchise-ondernemer, en haar man Poyan Rahimzadeh, oprichter van het merk Dear Vanessa, werken sinds 2019 aan de lancering van hun eigen casual sportkledingmerk. Na de geplande voorbereidingstijd en de pandemie die tussendoor kwam is het Nederlandse merk van het modeduo klaar voor de start. PAL Sporting Goods lanceert vandaag, en is straks te vinden bij retailers Coef, Calico Jack en Baskèts.

De geschiedenis van PAL begint al een paar jaar terug, als Poyan de Engelse familie van Penny ontmoet. De familie heeft een uitgesproken enthousiasme voor sport: of het nu cricket is of tennis, water- of wintersport, iedereen komt samen voor de familiewedstrijden. Dit familiegevoel brengt Poyan en Penny op het idee voor het merk. Amerika is ook een belangrijk vertrekpunt voor het duo: in plaats van ultramoderne activewear maken ze vrijetijdskleding in de stijl van de 'traditionele American sportswear', zo vertelt creatief directeur Poyan in het familiehuis, gelegen in het pittoreske Ouderkerk aan de Amstel. “We kiezen voor dingen waar we als familie voor staan.”

Penny en Poyan, PAL is geen typisch sportswearmerk. Kunnen jullie uitleggen waarom?

Poyan: “We nemen de stijl van de traditionele American sportswear over, op een manier die voor iedereen draagbaar is. De eerste collectie bestaat onder meer uit hoodies, T-shirts en sweatpants, met geborduurde graphics - geen platte prints. PAL moet vooral geen merk zijn dat alleen merchandise produceert. We willen ons ook niet uitsluitend op sportkleding concentreren, maar juist zo veel mogelijk doen. We weten nog niet wat we allemaal in de toekomst gaan maken - misschien eens een hengel, of een kano.”

“Ik ontwikkel onze stoffen zelf. Penny en ik hebben aan het begin veel tijd besteed aan het vinden van een goede jersey. Uiteindelijk heb ik besloten een eigen jersey te maken, een geweven katoen van zware kwaliteit. De meeste van onze producten zijn honderd procent katoen.”

Waar komt jullie motto vandaan: ‘No difference in champs or chumps’ (vert. ‘Geen verschil tussen winnaars en verliezers’)?

Penny: “Voordat we met het merk begonnen, spraken we vaak over onze familiewedstrijden en het plezier dat we daaraan beleven. Iedereen heeft zijn zwakke kanten, en daar zijn eindeloos veel verhalen over te vertellen - zoals bijvoorbeeld over hoe iemand in een zinkende kano probeerde een race te winnen.”

“Dat is me daadwerkelijk overkomen (Penny en Poyan lachen, red). We zijn een familiemerk, voor ons bestaan er geen ‘echte winnaars’ - net als tijdens de familiewedstrijden. Natuurlijk is er competitie, en daar houden we ook van, maar uiteindelijk is iedereen kampioen.”

In hoeverre is sport een inspiratiebron voor jullie collecties?

Poyan: “Dit seizoen is de collectie gebaseerd op tennis, het volgende seizoen halen we inspiratie uit de skisport. We kiezen niet voor willekeurige hype-thema’s, maar eerder voor de dingen waar we als familie voor staan.”

Penny: “We kiezen altijd een thema waarmee we een connectie hebben. Als Poyan vervolgens ontwerpt, creëert hij iets dat bij ons past, iets dat overal en altijd gedragen kan worden, en dat duurzaam is.”

Dus dit seizoen speelt zich op de tennisbaan af. Hoe krijgt die inspiratie vorm in de collectie?

Poyan: “Stel je een tenniswedstrijd voor uit een oude film die zich afspeelt in Beverly Hills, of op het Engelse platteland. Tijdens zo’n wedstrijd, en daarna, wil je een coole trui dragen. Dat is waar wij om de hoek komen kijken.”

Penny: “Ons varsity jacket (ook wel bekend als college jacket of collegejasje, red.) is voor ons het hoogtepunt van het seizoen. Het jasje belichaamt een soort tennisfantasie voor Poyan, met een geborduurd tennisracket op de rug.”

Wat maakt de jas zo bijzonder?

Poyan: “We maken alle applicaties zelf, en het leer is afkomstig uit een oude voorraad waarin we enkele meters aantroffen.”

Hoe zijn de collecties opgebouwd?

Penny: “In de collectie hebben we altijd sweatpants, hoodies, een seizoensgebonden hoodie, T-shirts, longsleeves, crewnecks en halfzips (een sweater met ritssluiting op het voorpand, red.). Het varsity jacket wordt onze ‘jas’ - in de winter vullen we hem wat meer op. Maar er kan ook een puffer bij komen. Daarnaast gaan we ook gekkere items maken, zoals speciale bodysuits en jassen die seizoensspecifiek zijn. Al het andere mag daarentegen niet seizoensgebonden zijn. Dan gaat het langer mee.”

Als de producten niet seizoensgebonden zijn, hoe doen jullie dat dan met materialen?

Penny: “De stoffen voor de zomer zullen iets lichter zijn dan voor de winter. Maar het weer verandert continu, de seizoenen zijn zo kort en in de retail is er zo veel overlap...”

Poyan: “... dus eigenlijk kun je ze [de zomer- en wintercollecties] dragen wanneer je wilt.”

Vanwege de lockdown als gevolg van de pandemie zijn zitten veel fysieke winkeliers met overgebleven goederen. Moet jullie aanpak ook overvolle magazijnen voorkomen?

Penny: “Al die overstock en verspilling, daar hebben we niets aan. Wat doe je met de resterende voorraad als het seizoen is afgelopen? We hebben in korte tijd een aantal vreselijke voorbeelden uit de fast fashion voorbij zien komen. Items werden verbrand, alleen maar omdat het seizoen voorbij was.”

“Voor PAL gebruiken we onze eigen stoffen. Wat ermee geproduceerd kan worden, wordt geproduceerd - er blijft geen materiaal over. Op die manier dragen we ons steentje bij, maar we kunnen niet beweren dat we aan recycling doen. Bij onze producten draait het echt om kwaliteit en een lange levensduur.”

PAL staat voor Palmer en Lola Sporting Goods. Vanwaar die naam?

“Het is eigenlijk een grapje. We zeiden altijd tegen elkaar dat als we kinderen krijgen, we ze Palmer en Lola willen noemen. We zijn een familiegericht bedrijf, en we willen dat onze naam dat weerspiegelt. Als we zeggen dat we een authentiek casual sportmerk willen zijn, dan willen dat ook echt waarmaken, en het de komende decennia blijven - het begint bij ons en gaat verder met onze kinderen, en hun kinderen.”

Dus gaat het over het creëren van een identiteit waarmee je je verbonden voelt?

Penny: “Vrijetijdskleding wordt erg door mannen gedomineerd. Daarnaast heb ik het zelf daarnaast altijd onzin gevonden dat er in sport vrouwen- en mannenteams bestaan, ik vind niet dat er een verschil moet zijn. Het merk is daarom uniseks, en er zit ook een vrouwennaam in de naam van het merk: Lola. Iedereen mag gelijkwaardig meedoen - dat ziet de rest van de wereld gelukkig ook steeds meer in. Palmer en Lola kunnen iedereen zijn: het zouden twee kinderen kunnen zijn, wij zouden het kunnen zijn, jij zou het kunnen zijn. Het is niet alleen een merk, maar iets of iemand waar mensen zich echt mee kunnen identificeren.”

Poyan: “PAL verwijst tevens naar de Engelse term voor ‘vriend’ - je maakt deel uit van onze familie of vriendenkring, zo hebben we het merk ook opgezet”.

Wat kinderen betreft, komt er ook een lijn voor hen?

Penny: “We zijn momenteel bezig met het plannen van een lijn voor kinderen, die ‘Pals’ zal heten.”

Poyan: “Voor kinderen zouden we precies dezelfde stukken willen maken [als voor volwassenen]. Het probleem is echter vaak dat de pasvorm anders is. We testen momenteel onze stof op een Monarch-machine, die de breistructuur van de trui reguleert. De structuur van de inslag is veel dichter en dat vermindert krimp - dus hebben we minder garen nodig voor ons eindproduct. Die methode stelt ons ook in staat een silhouet voor volwassenen om te zetten naar een kindermaat.”

“Daarnaast blijft de kwaliteit behouden, dat is echt belangrijk. Als je kinderen tussen de vier en zes jaar oud zijn, wil je dat ze iets minimaal een jaar kunnen dragen.”

Penny: “Veel mensen kopen stapels kleding voor hun kinderen. Een groot deel van mijn vrienden ergert zich aan de overvolle kledingkasten in de kinderkamers - maar men wil ook niet zomaar iets weggooien. Daarom ontwikkelen we een pasvorm die je wat langer door kunt dragen of waar je zelfs in kunt groeien. In plaats van het kledingstuk daarna weg te gooien kun je het aan je broer of neef geven - de stof blijft goed en de pasvorm ook.”

Vintage en tweedehands producten worden steeds populairder…

Penny: “Het is ons opgevallen dat mensen steeds meer vintage kopen. Levi's jeans, bijvoorbeeld, zijn onverwoestbaar. Er zijn spijkerbroeken uit de jaren tachtig die nog steeds worden gedragen. Men draagt duidelijk graag dingen die een lange levensduur hebben.”

Poyan: “We hopen dat als je over dertig jaar op Ebay naar PAL zoekt, dat je dan ook echt iets vindt.”

En wat zullen de eerste verkooppunten van PAL zijn?

Poyan: “Aanvankelijk waren we van plan de collectie uitsluitend via de eigen webshop te verkopen. Met onze achtergrond in de detailhandel hebben we toen besloten om voor het eerste seizoen een aantal retailers te selecteren. We starten in Nederland met Coef, Baskèts en Calico Jack en in Duitsland met Asphalt Gold, maar als het verkoopseizoen herfst-winter 2022 in januari begint, liggen de plannen klaar om internationaal uit te breiden.”

Penny: “We zijn behoorlijk kieskeurig. Met de retailers die we hebben gekozen, willen we een langdurige relatie. Met deze retailers willen we het merk opbouwen. Een belangrijke voorwaarde is dat ze niet continu van merkenpakket wisselen. Daarnaast zijn het hoogwaardige retailers, gericht op zowel mannen als vrouwen.”

Jullie produceren in Turkije, waarom?

Poyan: “We hebben geprobeerd het zo dicht mogelijk bij huis te houden. Aanvankelijk zochten we in Europa. Maar de echte reden [voor Turkije] is dat we de juiste mensen tegenkwamen: een van Penny's familieleden heeft al meer dan twintig jaar een fabriek in het land. Tijdens een familiediner zei haar vader plotseling: "Trouwens, mijn nichtje heeft een fabriek." We hebben een heel goede verstandhouding omdat zij al zo lang in de branche zitten en begrijpen wat we willen.”

Nu de lancering. Wat staat er daarna voor PAL op het programma?

Penny: “We hebben de afgelopen jaren veel samenwerkingen met influencers gezien die, net als fast fashion, behoorlijk uitgemolken waren. Loyaliteit aan een merk en langdurige relaties met mensen worden steeds zeldzamer. Daarom willen we werken met mensen die graag sporten en gericht zijn op hun familie.”

p>“Op het vlak van design is de volgende stap de Fraternity-collectie, gebaseerd op de studentenverenigingen in de VS, die uitkomt in november, december.”

Penny: “Deze is speciaal voor de feestdagen, met items die je cadeau kunt doen aan je familie. Dat wordt erg leuk. De feestdagen brengen we met onze familie door, op traditionele wijze. We hopen dat dat aankomende december allemaal weer op een normale manier kan.”

PAL Sporting Goods is vanaf 31 mei verkrijgbaar via de webshop van het merk en bij retailers Coef, Baskèts en Calico Jack in Nederland en Asphalt Gold in Duitsland. Prijzen variëren van 85 euro voor een longsleeve tot 299 euro voor het varsity jacket.

Foto: Gründer Penny und Poyan by FashionUnited

Achtergrond in de modebranche Penny: Sinds september 2019: Marketing Director bij PAL

Vanaf juni 2021: Global Brand Manager bij G-Star

Mei 2018 tot maart 2021: Retail Marketing – Franchisenemer NA-KD

Mei 2016 tot februari 2018: Coördinator Marketing bij Filling Pieces Poyan: Sinds februari 2019: oprichter en ontwerper bij PAL

Sinds november 2015: oprichter van Dear Vanessa

Sinds mei 2016: Creative Director bij The Federation P

Mei 2016 tot juli 2017: Creative Director bij Four by Azzurro

Mei 2015 tot mei 2017: Buying Director bij Big in Japan BV

Augustus 2015 tot juli 2016: Sales Director bij Blackrabbit

Februari 2013 tot augustus 2015: International Sales Manager bij Kings of Indigo

