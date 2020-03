Klaar voor de toekomst: AMFI herstructureert opleidingen

Bijblijven in een industrie die in een constante staat van beweging is, is nooit makkelijk. De modeindustrie staat aan de vooravond van radicale veranderingen - uiteenlopend van de vierde technologische revolutie tot de opkomst van nieuwe consumptie-vormen, klimaatverandering en veranderende denkbeelden van de consument. Daardoor is het een uitdaging geworden om de volgende generatie modemakers te voorzien van de juiste tools om de toekomst van de industrie te overzien. Om de industrie positief te kunnen blijven vormen, heeft het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) besloten een significante educatieve herstructurering te ondergaan. Die herstructurering is een reflectie van de standpunten en voorkeuren van de volgende generatie leiders in de mode.

De herstructurering zal effect hebben op zowel de bachelor- als toekomstige masterprogramma’s van AMFI. Het onderwijsinstituut streeft ernaar nieuwe leerpaden te creëren voor toekomstige beroepen. Tegelijkertijd is het doel om studenten de vaardigheden, mindset en motivatie te geven die nodig is om de creatieve industrie succesvol te vormen. AMFI, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), hoopt dat studenten uiteindelijk ‘’verantwoordelijke change-makers’’ zullen worden, die een toekomstbestendige modeindustrie maken. De thema’s creatieve technologie, duurzaamheid en innovatie zullen, evenals samenwerking, diversiteit en inclusiviteit, centraal worden binnen het nieuwe curriculum. Zo hoopt AMFI haar positie te versterken als ‘’een van de meest baanbrekende mode-instituten ter wereld’’.

Om meer te weten te komen over de educatieve veranderingen bij AMFI, sprak FashionUnited met Peter Leferink: hoofd Fashion & Design bij AMFI. “Door klimaatproblemen, ontwikkelingen op creatief-technologisch vlak en veranderend consumentengedrag, is de industrie de afgelopen jaren onderhevig geweest aan verandering. Dat vraagt om een ander type modemakers, denk bijvoorbeeld aan virtuele ontwerpers”, aldus Leferink. “Dat vraagt om nieuwe leerpaden in ons curriculum.” Ook is er bij AMFI het besef dat een groot aantal huidige banen in de modebranche, in der loop der jaren zal verdwijnen. Het instituut wil studies aanbieden die bijdragen aan een nieuwe, positieve modeindustrie. Daarom focust het niet langer puur op een curriculum dat is gevormd door de industrie en consumentengedrag. “Vanuit educatief oogpunt is dit een enorme verschuiving. In plaats van de industrie te volgen, creëren we een nieuwe.”

Behalve dat het AMFI de leerpaden van de bachelors flexibeler maakt, krijgen studenten meer vrijheid hun studie zelf vorm te geven. Dat betekent dat ze kunnen kiezen of ze liever een algemene vorming krijgen, zoals onderzoek doen vanuit meerdere invalshoeken naar de rol van creatieve technologie, of dat ze zich liever specialiseren, bijvoorbeeld als ready-to-wear damesmode ontwerper. “We willen die nieuwe mogelijkheden aanbieden en daarnaast zorgen dat AMFI’s drie afdelingen, Fashion & Design, Fashion & Branding en Fashion & Management, meer dan ooit samenwerken. Het plan is om studenten expert tracks te bieden, waarbij ze expertise van de verschillende afdelingen combineren.” Het eerste jaar na de educatieve herstructurering is nu bezig en geeft studenten inzicht in hoe ze zichzelf zien als mode-ontwikkelaar, hoe ze zich in de nieuwe industrie gedragen en waarom, en wat de rol is van mode in de samenleving.

Aan het eind van hun eerste jaar zouden studenten de kennis en tools moeten hebben die de basis vormen van de rest van hun studie bij AMFI. Door meer nadruk te leggen op hoe studenten de wereld en hun rol hier zien, hoopt het instituut ze de mindset en vaardigheden hebben die nodig zijn in de continu veranderende modewereld. “Persoonlijke groei, ook op artistiek gebied, vinden we erg belangrijk”, zegt Leferink. “Je moet studenten de vaardigheden meegeven die ze nodig hebben om de carrière na te jagen die ze willen, en hen helpen uitvinden wie ze zijn en hoe ze zichzelf in de wereld zien - en dat is iets heel moois.” Hij gelooft dat het niet langer genoeg is om studenten alleen gevestigde vaardigheden te leren, zoals patroontekenen of business management. Studenten moeten ook leren hoe ze kunnen samenwerken en co-creëren met anderen, zodat ze als onderdeel van hun opleiding kunnen leren van anderen. Daarom wil het instituut binnen drie tot vier jaar leerpaden aanbieden die volledig naar wens in te vullen zijn, zodat studenten elementen van verschillende disciplines kunnen combineren.

”Als een student bijvoorbeeld een virtuele ontwerper wil worden, maar ook wil leren over modeconcepten en branding, dan moeten die disciplines samenkomen in een uniek leerprogramma”, merkt Leferink op. AMFI gelooft dat een nieuw curriculum dat is gebaseerd op samenwerking en een multidisciplinaire aanpak, studenten in staat stelt meer kennis en expertise op te doen tijdens hun studie. Het zal hen ook onafhankelijker maken, met meer controle over de koers van hun eigen studie, waarbij wordt afgestapt van klassieke onderwijsmethoden. “We koesteren onze historie als een instituut dat branding, design en management-skills bijbrengt, maar gaan tegelijkertijd een toekomst tegemoet waarin we mode-ontwikkelaars met een visie opleiden.” Tot slot hoopt het AMFI dat het nieuwe educatieve aanbod studenten beter zal voorbereiden op de uitdagingen die ze tegen zullen komen in het veranderende modelandschap.

Het instituut wil ook ‘labs’ ontwikkelen, waar studenten kunnen studeren en waar theorie en praktijk samenkomen, door samen te werken met internationale organisaties, bedrijven, andere onderwijsinstituten en de HvA zelf. “We hopen een omgeving te creëren waarin studenten elkaar én andere modeprofessionals inspireren en waar ze samenwerken. Deze connectie met de industrie is een kans die voor zowel studenten als professionals voordelen oplevert.” Door peer to pear coaching, mentoren en externe support, blijft AMFI bouwen aan future-proof opleidingen. “Maar we zijn er nog niet”, benadrukt Leferink. “Dit is hoe we de toekomst van modeopleidingen zien, maar we weten niet hoe de toekomst er uiteindelijk uitziet. We moeten een open blik blijven behouden en flexibel genoeg zijn om op tijd te kunnen reageren. Uiteindelijk willen we een positieve mode toekomst werkelijkheid maken.”

Het origineel van dit artikel zal worden gepubliceerd op FashionUnited.com/education. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: May-Anne Oltmans.