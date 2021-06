Klarna: ‘Consumenten willen zich stijlvoller kleden na coronapandemie’

Twee derde van de Nederlanders wil meer stijlvolle kleding dragen na de coronapandemie dan daarvoor, dat blijkt uit onderzoek van betalingsbedrijf Klarna. Daarnaast wil 38 procent van de ondervraagden meer kleur gaan dragen en 32 procent wil zich creatiever kleden.

Voor dit onderzoek analyseerde Klarna alle fashion transacties sinds januari 2020 wereldwijd. De verzamelde data laat een verschuiving zien, zo is te lezen. Pakken werden in februari 2020 nog vaak verkocht, maar zakte daarna drastisch naar beneden. In april 2021 krabbelt het aandeel pakken weer op, net als het aandeel overhemden en stropdassen. Consumenten lijken daarnaast genoeg mondkapjes in huis te hebben en lijken sinds maart 2021 meer zonnebrillen te kopen. De aankoop van linnen jurken en broeken lijkt het meest gestegen en de aankoop van loungewear daalde enorm.

Het betalingsbedrijf concludeert uit het onderzoek dat mensen over heel de wereld hun kledingstijl hebben aangepast als gevolg van de lockdowns. Joggingpakken en sportkleding werden wereldwijd het meest verkocht. In Nederland was de jeans een favoriet, gevolgd door een T-shirt en een joggingpak.