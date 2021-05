Kleding produceren van gerecyclede materialen? Men of Orange en Blue LOOP Originals leggen uit

Veel kledingmerken willen tegenwoordig gebruik maken van duurzame materialen, merken Eefje Witvoet en Koen Ellerbeck van Men of Orange, een bedrijf dat merken koppelt aan premium kledingfabrikanten. Men of Orange denkt met die merken mee, helpt ze en verrijkt de collecties. Witvoet: “Een van de laatste ontwikkelingen op textielgebied is het gebruik van gerecyclede ingrediënten en de vraag hoe de kwaliteit van de kledingstukken gewaarborgd kan worden.”

Eén van de merken waarmee Witvoet en Ellerbeck van Men of Orange werken is Blue LOOP Originals. Dit recycle merk van de Twentse groothandel Ideavelop, pioniert met recycling en heeft in de afgelopen 10 jaar verschillende innovaties gelanceerd. Blue LOOP maakt onder andere T-shirts en sweaters van oude spijkerbroeken, slippers van sportschoenen en truien van oude wollen sweaters. Door de samenwerking met Men of Orange kan het merk zich verder ontwikkelen.

Tijd over voor nieuwe ontwikkelingen

“Omdat we de afgelopen jaren zijn gegroeid, op een gezonde manier, ontstond de behoefte aan een betrouwbare partner die de productie kon overnemen en kon assisteren,” vertelt Ron van de Wiel van Blue LOOP Originals.

Het merk stak voorheen veel tijd in de innovaties en productie, want als er gewerkt wordt met gerecyclede materialen moet iedereen in de keten goed op de hoogte zijn en met elkaar samenwerken. “Nu de basis staat, is de tijd gekomen om ons commercieel verder te ontwikkelen. We merkten dat we professioneler konden communiceren met de fabrikanten. En we wilden wel eens kijken wat er nog meer mogelijk was qua productie."

Daarom sloeg Blue LOOP Originals een jaar geleden de handen ineen met Men of Orange. Witvoet: “We zijn begonnen met kijken wat het assortiment was en hoe de collecties geproduceerd werden. Vervolgens zijn we gaan kijken hoe we de documentatie konden verbeteren en het proces beter konden organiseren en structureren, zodat er in de keten beter gecommuniceerd werd. Toen we scherp hadden wat er nog beter kon, hebben we vanuit Men of Orange fabrikanten aangedragen.”

Dichtbij huis produceren

Naast bestaande fabrikanten heeft Men of Orange een aantal goede nieuwe fabrikanten aangedragen. Het zijn fabrikanten die volop bezig zijn met duurzame ontwikkelingen. Denk aan: het gebruik van groene stroom, biologisch katoen, GOTS certificeringen of innovatieve verfprocessen zonder chemicaliën.

Voor Blue LOOP Originals is het daarnaast ook belangrijk dat de productie dicht bij huis plaatsvindt. "Het afval dat we recyclen bevindt zich namelijk hier. Het zou heel krom zijn als we dat eerst naar Zuid-Oost Azië zouden brengen.”

Meedenken over duurzame vraagstukken

Door de samenwerking met Blue LOOP Originals kan Men of Orange andere klanten ook weer beter informeren over duurzame productie en het gebruik van gerecyclede materialen. "Door Ron ben ik me nog bewuster geworden van hoe belangrijk het is om in een kledingstuk zoveel mogelijk gebruik te maken van één materiaalsoort, omdat het dan weer veel beter te recyclen is”, zegt Witvoet.

Ze kan klanten adviseren over alle mogelijkheden en beperkingen waar je mee te maken krijgt als je kiest voor gerecyclede materialen. “Dat vinden klanten soms wel lastig, dat er beperkingen zijn”, vertelt Witvoet. “Je wilt natuurlijk dat de kleding van goede kwaliteit is, maar dan kun je – als je gerecyclede materialen gebruikt – soms niet kiezen voor elke kleur voor voor elk materiaal. Je moet dus flexibel zijn.”

Van de Wiel vult aan: “Als iets snel pluist of niet lekker ruikt, trekken mensen het niet aan en is het nog steeds niet duurzaam. Wij kiezen er daarom voor om niet te werken met 100 procent gerecyclede materialen, maar met een mix.”

Amsterdam-sweater van gerecyclede spijkerbroeken

Men of Orange gaat Blue LOOP Originals ook ondersteunen tijdens een campagne voor consumenten in Amsterdam, de Recycle Roadshow.

Het concept: twee maanden lang, van eind mei tot begin juli, kunnen consumenten hun oude spijkerbroeken inleveren bij een zo'n tien winkels in Amsterdam. Blue LOOP Originals haalt dit op en brengt het naar een recyclefabriek in Gronau, vlak over de grens bij Enschede. Dan gaat gaat het naar een spinner in België, om er garens van te maken. Vervolgens gaat het naar een fabrikant in Portugal uit het Men of Orange netwerk. Deze producent maakt er weer een doek van en tot slot een sweater. Op de trui komt artwork dat symbool staat voor de stad. Consumenten kunnen die sweater kopen. Van de Wiel vertelt dat de campagne vooral als doel heeft om consumenten bewust te maken van afval in de kledingindustrie.

Ook gerecyclede materialen gebruiken? Men of Orange denkt mee

Voor merken die gebruik willen gaan maken van gerecyclede stoffen, is er veel om over na te denken. Witvoet: “Wij zijn er om mee te denken, te helpen, te verbeteren en te verrijken.”