Kleding van afvalberg in Atacama-woestijn wordt ‘verkocht’

Een opmerkelijke actie: kleding van de bekende afvalberg in de Atacama-woestijn in Chili wordt ‘verkocht’ zodat de afvalberg hopelijk iets zal slinken. Het is een ludieke actie van Vtex in samenwerking met Fashion Revolution Brazil en Desierto Vestido, zo is te lezen in een persbericht.

De Atacama-woestijn is een bekende dumpplek voor kleding. Er wordt geschat dat rond de 39.000 ton aan kleding elk jaar in de regio wordt gedumpt, zo meldt Fashion Revolution Brazil. Dit zorgt voor afvalbergen van kleding. De meeste items zijn afkomstig van de VS, Europa en Azië.

De items worden te koop aangeboden op een website Re-commerce Atacama. De producten zijn echter gratis en consumenten hoeven alleen te betalen voor de verzending. De kleding wordt eerst gereinigd nadat het gered is van de afvalberg. De items worden met zorg geselecteerd en waar nodig hersteld zodat ze opnieuw aangeboden kunnen worden.

De eerste ‘drop’ van producten heeft al plaatsgevonden en was binnen vijf uur uitverkocht. De items werden verzonden naar meer dan tien verschillende landen.

Re-commerce Atacama Credits: Fashion Revolution

Kleding van Chileense mega afvalberg krijgt tweede leven

“Wij geloven dat elk kledingstuk een verhaal en een doel heeft. Het is onze missie om deze kledingstukken te redden en ze een tweede kans te geven, en zo het bewustzijn te vergroten over het buitensporige consumentisme dat de huidige mode-industrie nastreeft”, zegt Mariano Gomide de Faria, CEO van VTEX, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het digitale platform van het project.

“We willen verder gaan dan e-commerce: ons initiatief nodigt uit om na te denken over de gevolgen van ons huidige model van productie, consumptie en ongebreidelde verspilling. We leven in een klimaatnoodtoestand en de mode-industrie heeft robuustere toezeggingen nodig. Deze actie is een manier om de aandacht te vestigen op wat er achter de kleding zit en nieuwe manieren uit te lokken om er mee om te gaan,” vult Fernanda Simon, uitvoerend directeur van Fashion Revolution Brazil, aan.