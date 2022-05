Kledingmerk Bruut introduceert deze week haar; Padel Collectie

Vorig jaar kwam het merk met haar Comfort Club lijn wat een groot succes blijkt te zijn. Bruut kennen we onderhand van hun gave collecties en ook dit jaar komt het team van Bruut weer met een nieuwe lijn.

Je kan er bijna niet omheen of er staat tegenwoordig in elke grote stad wel een paar banen om een balletje te slaan met je vrienden. Maar wat draag je nou aan als je deze razend populaire sport gaat spelen, het team van Bruut komt met een heuse Padel warm up / cooling down collectie om flanerend op te baan te staan.

Image: Bruut Court Crew

Voor degene die het niet weten, Padel is een razend populaire sport die is komen overwaaien vanuit Zuid- en Midden-Amerika. Daar is de sport al een tijdje razend populair. Padel is een mix van squash en tennis, de bal moet net als bij tennis over het net worden geslagen waarbij de bal een keer de grond mag raken. Anders als bij tennis mag je bij Padel één van de omliggende wanden raken om de bal terug te spelen, hierdoor krijg je langere rally’s en wordt het spel veel tactischer en sneller.

Om deze kledinglijn te visualiseren, is Bruut met de fotografen Rooytwins afgereisd naar de grootste padel club van Nederland, het Pim Mulier park in Haarlem om wederom een toffe campagne te schieten. Zie hieronder het resultaat

De zogeheten Bruut Court Crew collectie bevat crewnecks, shorts, sokken, petten en een totebag om je rackets en ballen in mee te nemen. Bruut heeft er voor gekozen om een vintage look & feel te geven aan de crewnecks en dat vind je terug in de design en de fitting van kleding deze is namelijk lekker ruim zodat het wat oversized valt, perfect voor je warming up of na je uurtje padel om te flaneren op je club.

Deze toffe collectie stijl je helemaal af met het nieuwste model van Puma, de Puma Slipstream. Speciaal gemaakt om extra ondersteuning te bieden bij het snelle padel spel.

Ben je nou net zo enthousiast over de nieuwe collectie van Bruut Court Crew als wij dat zijn. Shop de collectie dan nu op bruut.nl

Fotografie: Rooytwins (@rooytwins)